Deportivo Pinto continúa transitando la senda victoriosa con su juvenil equipo

Le está saliendo muy bien la apuesta al director técnico del Club Social y Deportivo General Pinto, ya que le dio confianza a juveniles y talentosos jugadores y hoy por hoy, es el único equipo que puede luchar por la corona de ganador del torneo "Clausura" de fútbol liguista ante el equipo sensación de la temporada, Atlético Roberts, ganador del "Apertura" y líder invicto, con el total de puntos jugados en su haber, en el "Clausura", manteniendo además el puntero de la tabla la condición de imbatido en toda la temporada 2018.

A cinco puntos de los "camoatíes" quedando nueve en juego y con el partido que entre ambos librarán en el estadio "Luis Dallocchio" por la última fecha del actual torneo, el "Depor" siguió haciendo lo suyo y le ganó como local al Club Atlético y Social El Triunfo, por 2 a 1.

La victoria, tan importante como necesaria, le permite al C.S.D.G.P. seguir como escolta (ahora solitario, tras la derrota de Deportivo Arenaza) de los albiazules de Roberts.

Rápidamente se puso en ventaja el conjunto de nuestra ciudad, ya que antes de los dos minutos, en una jugada de pelota parada y tras una serie de rebotes en un balón que cayó en el área de los triunfenses, el juvenil marcador central Facundo Martín Camarero mandó el balón al fondo de las mallas, anotando el primer tanto de su equipo y de su cosecha personal en la divisional superior.

El C.S.D.G.P. siguió dominando el juego, con el buen trato del balón de Eric Véliz y Andrés "Pilín" Mc Cormick, quienes buscaban habilitar permanentemente a sus delanteros de punta (Santiago Ávalos y Esteban Píriz), mientras que Jerónimo Sierra y el capitán Carlos Ciucci se dedicaban a la contención y la defensa del azul se mantenía firme ante los ataques de un rival que buscaba inquietar a través del aporte en ofensiva de los Sabino (Guillermo y Lautaro) y de Tomás Figueras.

Pese a que ambos tuvieron chances de gol (muchas más Deportivo, superior a su rival en todos los sectores en ese período inicial), se fueron al descanso con la ventaja mínima para los dirigidos por "Maxi" Leonardi, con aquel madrugador tanto del defensor Facundo Martín.

En el complemento, volvió a pegar rápido el conjunto dueño de casa y a los tres minutos se puso dos goles arriba en el marcador. Tras un remate potente que restó a medias el arquero anfitrión Pablo Rodríguez, el balón le quedó al centro delantero Santiago Ávalos y el ex jugador de Pintense definió con precisión y puso el 2 a 0 que comenzó a gastar el éxito de los azules.



Igualmente, C.A.S.E.T. no se quedó con el vuelto, se fue en busca del descuento y lo logró en el minuto once, a través de una buena definición de su buen delantero, Lautaro Sabino, quien ya anotó diez tantos en la actual temporada.

Poniéndose "a tiro" en el marcador, no extrañó que el equipo de El Triunfo se fuera con todo a buscar el empate, pero con Eric Véliz manejando los tiempos y las pausas del partido, Deportivo le puso "hielo" al encuentro, que se "picó" bastante de allí al final y por ello, fueron expulsados dos jugadores.

A los 22´ vio la tarjeta roja del árbitro Carlos Agustín Riglos el volante ofensivo del visitante, Agustín Lozas, por agresión verbal al sopla pitos, mientras que a los 34´, se fue a bañar antes (a solo siete minutos de estar en cancha) el ingresado valor local Rodrigo Smith, por falta a un rival.

Los minutos pasaron y el domingo futbolístico se cerró con un nuevo triunfo del "Depor" de General Pinto, conjunto que sigue en la pelea como único escolta de un equipo que viene arrasando en la temporada, como lo es Atlético Roberts.

La síntesis del match disputado en el estadio "Luis Dallocchio" fue la siguiente:

DEPORTIVO PINTO: Bruno Díaz; Kevin Sosa, Valentín Rodríguez, Tomás Martín Camarero y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Jerónimo Sierra (Erik Smith), Eric Véliz y Andrés Mc Cormick; Santiago Ávalos (Gustavo Burgos) y Esteban Píriz (Rodrigo Smith). D.T.: Maximiliamo Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Lucas Cau, Gaspar Compagnucci y Jonathan Rodríguez.

C.A.S.E.T.: Pablo Rodríguez; David Tomarelli (Luciano Lemos), Raúl Quiroga, David Rosales y Federico Martín; Eduardo Barrera, Marcos Aguiar, Guillermo Sabino y Agustín Lozas; Tomás Figueras (Ariel Bessone) y Lautaro Sabino. D.T.: Leonardo Pérez. Sup.: Felipe Gómez, Fernando Blanchet y Milton Ríos.

LEONARDI: "TODOS LOS PARTIDOS SON FINALES PARA NOSOTROS"

A la hora de analizar el partido ganado ante el Club Atlético y Social el Triunfo, el director técnico del primer equipo de Social y Deportivo General Pinto, Maximiliano Leonardi, expresó:

"Hemos hecho un recambio en el equipo, apostando a pibes jóvenes y que vienen desde abajo, a los que ya conocía de inferiores. Cambió la actitud, ganamos los tres últimos partidos y ante un rival incómodo como C.A.S.E.T., pudimos imponernos, dejando en el camino a un rival dificil. Muy buen primer tiempo hicimos, con un equipo cuya formación vengo repitiendo hace tres encuentros. Todos los partidos son finales para nosotros y tras la mala actuación ante Pintense, un partido para el olvido, nos salieron las cosas bien con los cambios que hemos realizado con el cuerpo técnico".

Seguidamente, Leonardi señaló que "Los pibes juegan sueltos, como ´cara rotas´, y al encontrarme con estos chicos a los que conozco desde la décima, más el aporte de Eric Véliz, estamos en la buena senda. Eric la ´rompió´ contra C.A.S.E.T., se siente cómodo con los chicos y con el manejando la pelota como sabe hacerlo, pudimos ganar nuevamente".

También el entrenador de los azules reconoció que "No esperaba estar en esta posición, pero aunque parezca increíble, haber perdido el clásico nos vino bien, porque hicimos un recambio que nos está dando resultados", tras lo cual y como corolario, se refirió a una de las figuras del equipo actual, Andrés Mc Cormick.

Sobre "Pilín" dijo el entrenador de los azules: "Tiene un futuro futbolístico bárbaro, pero tiene que entrenar firme, para mejorar en lo físico, porque es un jugador distinto y que puede llegar a jugar en algún equipo de otra categoría", completó "Pucho" Leonardi.