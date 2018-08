Buen empate logró Sarmiento de Germania ante el líder del “Clausura”, Atlanta de Vedia

Por la quinta fecha del campeonato “Clausura” 2018 “Centenario del Club Social y Deportivo Atlanta” que organiza la Liga Deportiva Central Vedia, el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania logró un valioso empate, 0 a 0 en condición de visitante.

Los dirigidos por Alberto “Ratón” Ocampo igualaron sin goles precisamente ante Atlanta (V), el actual líder del certamen, en un partido de trámite equilibrado y luchado en todos los sectores del terreno de juego.

Los germanienses tuvieron sus mejores opciones en los pies del goleador juninense Germán Casco, una de ellas tras un centro que le bajaron de cabeza al corazón del área chica y a pocos centímetros de la línea de sentencia, pero el artillero de Sarmiento no pudo concretar.

La otra chance fue con un remate de media distancia del propio Casco, shot que le picó antes al arquero César “Mono” Vallejos (ex El Linqueño) y cuando parecía que llegaba el gol de la apertura, el cuidapalos alcanzó a mandar el tiro al córner.

Por el lado del local, Atlanta estrelló sobre el final un remate en el travesaño, disparo que envió el ingresado delantero juninense Emanuel Martínez (hermano del “Manteca” Martínez, ex Pintense), y además, con un tiro libre dentro del área, luego que Julián Garrone bajara la pelota para rechazarla y el arquero Maximiliano Pérez Correa tomó el balón, con lo cual el árbitro Jesús Olguín sancionó tiro libre a pocos metros de la valla.

Casi todo el equipo germaniense se colocó en la barrera y allí rebotó el balón, salvándose el conjunto verdolaga con mucho susto, en una de las últimas acciones del encuentro, tras lo cual llego el pitazo final del juez.

A las órdenes del citado sopla pitos (fueron sus asistentes Diego Goroso y Guillermo Casco), así formaron los equipos:

ATLANTA: César Vallejos; Juan Acuña (Juan Citterio), Juan Bertucci, Juan Pascual y Pablo Báez; Nicolas de la Vega, Santiago Pascual, Leandro Milla y Néstor Puzzi (Agustín Alegre); Wenceslao Soler (Emanuel Martínez) y Leonardo Sbravatti. D.T.: Miguel Tarditti. Sup.: Bernardo Di Leo, Estéfano Gñasso, Iván Galante y Lucas Brieva.

SARMIENTO (G). Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Tomás Marcelo; Eduardo Torres, Daniel Uhart, Facundo Varela (Gonzalo García) y Lucas Quinteros (Silvio Oliva); Juan Manuel Garnica (Carlos Enrique Gutiérrez) y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López y Santiago Zani.

En el preliminar de segunda división, igualaron también 0 a 0, bajo arbitraje de Martín Ríos, siendo sus asistentes Guillermo Casco y Diego Goroso, y así formaron los germanienses:

Sebastián López; Ezequiel Miranda, Lucas Camino, Gonzalo Torres, Maximiliano Garrone, Ignacio Valenza, José González, Walter Rizzo, Facundo Quinteros, Claudio Mendoza y Fabián Oliva. Luego ingresaron Facundo Vilches, Leandro Roldán, Ramón González y Pablo Verggini. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Alexis Echegaray, Jacobo Gñasso y Joel Andrenacci

LOS DEMÁS RESULTADOS Y PRÓXIMA FECHA

Recordándose que ya se habían disputado dos partidos de esta quinta fecha el domingo 29 de Julio, en los cuales Leandro N. Alem le ganó 3 a 2 a Huracán de Diego de Alvear y Defensores de Christophersen 1 a 0 a Sarmiento de Vedia, el pasado domingo no se completó por graves incidentes el clasico que empataban 0 a 0 Deportivo Alberti y Matienzo de Alberdi, por agresión al árbitro Pablo Funes, a los 30 minutos de la etapa inicial.

Por su parte, Yrigoyen de Alem (goles de Jeremías Calabró -2-, Juan Carlos Chávez, Franco González y Lautaro Suárez) superó 5 a 4 a Ancalú de San Gregorio (tantos de Claudio Aranda -3- y Matías de Miguel), bajo el contralor del juez Carlos Loza.

Lidera las posiciones en primera Atlanta de Vedia, con 11 puntos; Matienzo, Leandro N. Alem y Ancalú suman 9; Deportivo Alberdi, 8; Sarmiento de Germania, 7; Yrigoyen de Alem, 6; Huracán de Diego de Alvear, 4; y cierran con tres unidades Sarmiento de Vedia y Defensores de Christophersen, con el clasico de Alberdi a resolución del Tribunal de Penas liguista

En Segunda, los otros resultados del domingo pasado fueron éstos:

Deportivo Alberdi 1 (gol de Héctor Benítez) vs. Matienzo de Alberdi 1 (Ignacio Altamiranda); e Yrigoyen de Alem 0 vs. Ancalú de San Gregorio 1 (tanto de Damián Solanille).

Con estos resultados, las posiciones quedaron así conformadas:

Sarmiento de Vedia, 12; Deportivo Alberdi, 11; Sarmiento de Germania, 10; Ancalú, 7; Atlanta, 6; Huracán de Diego de Alvear, 4; Matienzo, 2; y cierran con un punto Yrigoyen de Alem y Defensores de Christophersen.

En Sub-18, en tanto, jugaron Deportivo Alberdi 1 (gol de José Medina) vs. Matienzo de Alberdi 2 (doblete de Ángel Altamiranda), quedando así las posiciones hasta el momento:

Sarmiento de Germania, Ancalú y Sarmiento de Vedia, 6 puntos; Leandro N. Alem y Matienzo, 3; y cierra sin unidades Deportivo Alberdi.

En cuanto a la sexta fecha, este es el programa de partidos previstos:

Sportivo Sarmiento de Germania vs. Sarmiento de Vedia; Yrigoyen de Alem vs. Leandro N. Alem, en el clásico local; Ancalú vs. Matienzo de Alberdi; Atlanta de Vedia vs. Huracán de Diego de Alvear; y Deportivo Alberdi espera a Defensores de Christophersen.