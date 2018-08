La Escuela de Educación Estética Nº 1 arribó al noveno aniversario de actividades

La Escuela de Educación Estética Nº 1 de General Pinto arribó a nueve años de actividades en nuestra comunidad y el Distrito y continúa desarrollándose y ampliando su oferta educativa pública y gratuita y como extensión de la jornada obligatoria de escolaridad.

A los cursos regulares asisten niños y niñas desde los cinco hasta los once años de edad, recibiendo una formación integral en arte. Los estudiantes no solo aprenden a apreciar y valorar las producciones artísticas y culturales sino a ser ellos los protagonistas creadores de música, imágenes, textos y puestas teatrales.

En la actualidad, las familias y la comunidad reconocen el gran aporte de la educación artística a una formación integral de la persona. Siendo fundamental el desarrollo de un pensamiento crítico, creativo, divergente así como el estímulo de la sensibilidad emocional para interpretar y recrear el mundo.

Los talleres optativos para jóvenes y adultos son una gran oportunidad para descubrir vocaciones artísticas, ponerse en contacto con los niveles superiores de formación en arte, así como con el ámbito de producción y circulación de los bienes culturales.

"La cultura no nos viene dada la construimos entre todos; participando como creadores, como espectadores y cuando seleccionamos que leer, escuchar o mirar. Por eso es que seguimos invitando a adolescentes y adultos a sumarse y aprovechar esta variada oferta de talleres que ya están dando a conocer sus primeras producciones", señaló la directora de la E.E.T., María Celia Gariboldi.





Los talleres en la E.E.E. 1 y en los pueblos

Desde la dirección del establecimiento se indicó a los interesados que pueden empezar los talleres en cualquier momento del año y sólo es necesario concurrir el día y hora de dictado del mismo. Se confirmó, además, que se realizará en el venidero mes de Septiembre el gran encuentro de talleres del Distrito, siendo los que seguidamente detallamos los que se ofrecen en este ciclo educacional:

Taller de experimentación teatral, en la sede de la Escuela. Está a cargo de profesora Alejandra Rodríguez y se ofrece los martes de 20 a 21.30 horas.

Taller de movimiento (expresión corporal), en la sede de la E.E.E.. Es dictado por la profesora María Eugenia Salguero, los viernes de 15 a 16.30 horas.

Taller de imagen y video, en la sede del establecimiento. Lo brinda la profesora Daiana Farotto, los días miércoles de 18.30 a 20 horas.

Taller de proyectos artísticos integrados, en la sede de la E.E.E. Lo dicta la profesora Yanina Zeme, los días jueves de 18 a a 19.30 hs.

Taller de murales, en el establecimiento, con el profesor Mauricio Igartúa. Los viernes de 15 a 16.30, horarios que pueden variar en invierno.

Taller de música, en la sede de la Escuela de Educación Estética. Los lunes de 18 a 19 hs., con la profesora Melina Roselló.

Taller de lectura y escritura poética, también en la Escuela. Lo brinda la profesora Julieta Roldán, los martes de 18 a 19.30 horas.

En las localidades del Distrito, los talleres que se ofrecen, son los siguientes:

Taller de teatro extensión Germania, en la Escuela Secundaria N° 1. A cargo de la profesora Alejandra Rodríguez, los martes de 16 a 17.30 horas.

Taller de movimiento (expresión corporal), extensión Iriarte. En la Escuela Secundaria N° 3, ofrecido por la profesora María Eugenia Salguero, los miércoles de 10 a 11.30 hs.

Taller de teatro extensión Coronel Granada, en la Escuela Secundaria N° 2. Lo brinda la profesora Alejandra Rodríguez, los martes de 10 a 11.30 hs.

