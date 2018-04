En primera, ganaron El Linqueño y San Martín de Roberts y son los escoltas de Atlético (R)

El Linqueño trepó al segundo puesto en las posiciones al golear en su estadio “Leonardo Costa” 4 a 0 a C.A.S.E.T. de El Triunfo, con tantos de Ezequiel Petrovelli (en dos ocasiones), Jonathán Simón y Jonathan Moyano.

Lo propio ocurrió con San Martín de Roberts, ya que al ganarle por 1 a 0 a Deportivo y Social Arenaza (gol a los 47´ del complemento de Federico Lucero), alcanzó junto al C.A..E.L. a los “chaperos”, siendo los tres escoltas del líder e invicto, Atlético Roberts.

El encuentro terminó con incidentes, ya que tras el único gol, fueron expulsados por el árbitro Jorge Pérez el propio Lucero e Ignacio García de “Sanma” y Ezequiel Aguilar del perdedor

En el restante partido, tras ir perdiendo 1 a 0, Atlético Pasteur (goles de Juan Emilio Chiattellino y del ingresado Gonzalo Díaz) superó 2 a 1 a Juventud Unida de Lincoln (tanto de Juan Manuel Aguilar).

Con estos resultados, las posiciones quedaron así conformadas:

Atlético Roberts, 12 puntos; El Linqueño, San Martín de Roberts y Deportivo Arenaza, 9; Deportivo Pinto, 8; Atlético Pasteur y Pintense, 4; Argentino de Lincoln y C.A.S.E.T., un punto y cierra sin unidades Juventud Unida de Lincoln.

La quinta fecha tiene estos enfrentamientos previstos:

Deportivo Pinto vs. San Martín de Roberts; Juventud Unida de Lincoln vs. Pintense; Atlético Roberts vs. Argentino de Lincoln; Deportivo Arenaza vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo y El Linqueño vs. Atlético Pasteur.

INFERIORES: VILLA FRANCIA RECIBIÓ A PINTENSE Y Deportivo Pinto A SAN MARTÍN (R)

También hubo actividad en divisiones inferiores, y en ese marco, Villa Francia de Coronel Granada recibió en su estadio “Roberto ´Tito´ Menarvino” a Pintense, en tres categorías.

En décima, los granadenses ganaron 2 a 0, con tantos de Emiliano Ellero y del ingresado Valentín Valle, formando los ganadores como sigue:

Federico Salvador; Matías Pérez, Benjamín Hernández, Agustín Haberkon, Jonathan Vicente y Valentino Valenza; E. Ellero, Ignacio Darrieu, Jeremías Murillo, Martín Agustinelli y Elías Belén. D.T.: Marcos Andrada-Pablo Zapata.

En novena, igualaron 2 a 2 y así formaron los locales:

Máximo Gonzalez; Enzo Ellero, José Bramajo, Bautista Darrieu, Segundo García y Lucas Murillo; Nicolás Micussi, Rodrigo Sánchez, Jeremías Orsi, Gerónimo Pérez (un tanto) y Gabriel Adriosola (un gol). D.T.: Zapata-Andrada.

Finalmente en séptima, Villa Francia se impuso 1 a 0, con gol de Ramiro Rebagliatti, presentando los conjuntos estas formaciones:

VILLA FRANCIA: Patricio Allen; Carlos Sánchez, Lautaro Reynoso, Gonzalo Caratti, Rodrigo Espíndola y Simón García, Giuliano Arias, Alejo García, Fausto Guagnini, R. Rebagliatti y Juan Tettamanti. D.T.: Andrada-Zapata.

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Vladimir Vicondo, Benjamín Barrera, Matías Basualdo, Federico Videla y Jonathán Suárez; Gustavo Arrieta (fue expulsado), Nicolás Banegas (Jorge Altamiranda), Enrique Mamani (Gino Viola), Samuel Videla y Ramiro Torres. D.T.. Juan Carlos Gho. Sup: Federico Piccardo, Jonathan Aguiar, Ezequiel Medranda, Tomás Patiño y Tomás Gorosito.

El domingo, como preliminar de primera, la octava división de Pintense goleó 10 a 0 a Atlético Roberts, dando por finalizado antes el partido el juez del cotejo, Andrés Giordano.

Los goles fueron anotados por Pedro Farotto (3), Alejandro Ochoa, Ramiro Móbbili, Tomás Cabrera (3), Juan P. Celasco y Felipe Baldomá,y así formó el C.A.P.:

Agustín Isidoro; Abraham Mamut, A. Ochoa, Matías Santillán, Ulises Barker y Andrés Ruffini; R. Móbbili, P. Farotto Juan P. Celasco, T. Cabrera y F. Baldomá. D.T.: Francisco Gómez.

Por su parte, Deportivo Pinto recibió en su campo de deportes “Luis Dallocchio” a San Martín de Roberts, en tres categorías.

En décima, los azules ganaron 4 a 1, mientras que en novena, San Martín se impuso 4 a 2. Maximiliano Banegas y Juan Moralejo marcaron para el “Depor” y Brandon Torres (2), Facundo Benavídez y Santiago Gauna hicieron los goles de los visitantes.

En séptima, los sanmartinianos se impusieron 3 a 1. Santos Nesprías marcó para Deportivo Pinto y Renato Merchán, Alejandro Díaz y Eusebio Román hicieron los tantos del “Sanma”.

El domingo, como preliminar de primera categoría, la octava división de Argentino de Lincoln doblegó 3 a 1 a Deportivo Pinto.

Los demás resultados de formativas, fueron los siguientes:

Octava: San Martín 3 vs. Deportivo Arenaza 0 y Atlético Pasteur 0 vs. Juventud Unida de Lincoln 4.

Encabeza las posiciones en esta categoría Juventud Unida (L), 12 puntos, escoltado por San Martín (R) y Argentino (L), 7. Pintense tiene 6 y Deportivo Pinto reúne 3 unidades.

Séptima: El Linqueño 1 vs. Juventud Unida 0; y Atlético Pasteur 1 vs. Argentino de Lincoln 4.

Lidera El Linqueño, 13 puntos, seguido por Argentino, 10; Villa Francia suma 7; Deportivo Pinto tiene 6; y Pintense cierra con un punto.

Novena: El Linqueño 1 vs. Juventud Unida 1; Atlético Pasteur 0 vs. Argentino de Lincoln 9; Deportivo Arenaza 3 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 y Atlético Roberts 3 vs. El Linqueño “B” 2.

Es puntero en novena San Martín de Roberts, con 15 unidades, seguido por Pintense, con 13. Deportivo Pinto comparte el cuarto puesto, con 9 y Villa Francia suma 7 puntos.

Décima división: El Linqueño 0 vs. Juventud Unida 0; Atlético Pasteur 1 vs. Argentino 0 y Deportivo Arenaza 2 vs. C.A.S.E.T. 1.

Encabeza la tabla en la divisional menor Atlético Pasteur, con 15 puntos, seguido por El Linqueño, 13; y Villa Francia, con 10. Deportivo Pinto acumula 7 unidades y Pintense tiene 3 puntos.

EN VETERANOS, GOLEÓ VILLA FRANCIA Y CAYÓ DEPORTIVO PINTO

También se jugaron encuentros de Veteranos, por la cuarta fecha, y en su estadio “Roberto ´Tito´ Menarvino”, Villa Francia goleó 4 a 1 a C.A.S.E.T. de El Triunfo, manteniendo el invicto y puntaje ideal, 9 puntos en tres fechas que jugó.

Por su parte, Deportivo Pinto/Germania cayó 3 a 1 en la visita a Argentino de Lincoln y así formaron los Seniors del “Depor”:

José Robledo; Jorge Cabrera, Héctor Riscossa, Juan José Azcurra, Sergio Vilche y Lucas Camino; Alberto Armando Gómez (autor del gol), Miguel Gómez, Ricardo Cabrera, Oscar “Chani” Cufré y Gustavo Llano. D.T.: Darío Barrutti. Sup.: Gustavo “Semillo” Barrera, Sergio Ballesio, Oscar Suárez y Juan López.

Los otros resultados en Veteranos, fueron éstos:

Sarmiento de Vedia 1 vs. Juventud Unida de Lincoln 3; Atlético Roberts 4 vs. Deportivo Alberdi 1 y A-tlético Pasteur 1 vs. Atlanta de Vedia 1.

Lidera las posiciones Atlético Pasteur, con 10 puntos; Villa Francia lo escolta con 9 y un partido menos jugado; Atletico Roberts y Argentino de Lincoln suman 7; Juventud Unida (L), 6; Atlanta de Vedia, 5; DeportivoPinto/Germania, 4; C.A.S.E.T. y Sarmiento de Vedia, 3; Deportivo Alberdi, un punto, y cierra sin unidades Deportivo Arenaza.