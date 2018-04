Dura caída de Pintense en su cancha, frente al líder e invicto Atlético Roberts

En su estadio “Rubén E. Viale”, el primer equipo de Atlético Pintense sufrió una dura derrota, al ser goleado 5 a 0 por Atlético Roberts, sólido líder invicto y con puntaje ideal tras las cuatro primeras fechas del certamen “Apertura” 2018 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El conjunto albiazul fue mucho más que el blanco a lo largo de los 90 minutos de juego y lo reflejó en el tanteador, con goles de Nicolás Verón, Enzo Gallardo Errecalde (en contra de su valla), Elías López, Fernando Almirón (en la primera pelota que tocó cuando ingresó) y Jorge “Coquito” Fernández.

Pintense solo planteó lucha en el primer cuarto de hora, ya que le costó algunos minutos comenzar a tomar el predominio el conjunto visitante.

Pero bastó que los minutos empezaran a pasar para que el C.A.P. cometiera muchas faltas cerca de su área y con un jugador de pegada exquisita como Nicolás Verón (el hijo del director técnico robertense), eso le costó carísimo al dueño de casa.

Precisamente por esa vía, a los 21 minutos, llegó la apertura del score, a través de un certero remate de tiro libre desde posición de “8” del citado “Nico” Verón, quien puso el balón en uno de los ángulos de la valla defendida por Luis Gonzalo Robledo y a partir de allí, se desmoronó el dueño de casa.

Poco después, tras un error compartido entre el cuidapalos y el primer zaguero central, Enzo Gallardo Errecalde, llegó el segundo tanto, con un autogol que anotó sobre la media hora en su propia valla el defensor local, conquista que no hizo bajar el ritmo al conjunto huésped, sino que por el contrario, siguió presionando y obligando al error de los blancos.

Y uno de los delanteros de elite que para la Liga tiene el “camoatí”, el colorado Elías López, marcó el tercero a los 37´, resultado con el cual se fueron al descanso que marcó la árbitro Rocío Melo.



El entrenador de Pintense, Juan Carlos Gho, quiso mejorar la imagen de su equipo con los ingresos del retornado y experimentado Luis Alberto Sullins y de Jonathán Suárez, pero los de Roberts siguieron jugando en muy buen nivel y en la medida que pasaban los minutos, quedó en claro que Pintense no tenía potencia en ofensiva, todo lo contrario a su rival, que encima terminó jugando con dos hombres más, por las expulsiones de Matías Mansilla y de Enzo Gallardo Errecalde (también se fue antes el entrenador del equipo blanco) y sobre el final, el equipo de Roberts facturó dos veces más en la valla de Robledo.

El ingresado Fernando Almirón (ex Atlético Bayauca), en la primera pelota que tocó, mandó de cabeza el balón al fondo de los piolines (a los 42´) y un minuto más tarde otro ex delantero de los bayauquenses, Jorge “Coquito” Fernández, completó la goleada con una gran jugada personal, eludiendo a varios rivales, entre ellos al arquero local, antes de depositar la pelota en el fondo de los piolines, poniendo la frutilla del postre en el día que Atlético Roberts festejaba su 58º aniversario fundacional.

Buen triunfo y chapa de candidato refrendada para los “camoatíes” y durísima caída y urgentes replanteos de aquí en más para Pintense, elenco que tras un aceptable debut (victoria ante CA.S.E.T., en El Triunfo) luego sucumbió ante Deportivo Arenaza, seguidamente igualó jugando medianamente bien ante su clásico rival, Deportivo Pinto, y esta vez fue vapuleado por Atlético Roberts.

LA SÍNTESIS

Arbitró Rocío Melo (asistida desde las bandas por Julio Pereyra y Nicolás Giordano) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Luis Gonzalo Robledo; Tomás Elías Ramos, Enzo Gallardo Errecalde, Julio Federico Martínez y Matías Mansilla; Francisco Gómez, Juan Manuel Mansilla, Sebastián Pajón (Jonathán Suárez) y Agustín García (Luis Alberto Sullings); Nicolás Ariel Martínez y Franco Patiño (Alexis Mansilla). D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Nahuel Arrieta, Fernando Acosta, Cristian Torres y Nicolás Banegas.

ATLÉTICO ROBERTS: Marcos Gutiérrez, Claudio Godoy, Emmanuel Manavella, Cristian Gómez y Eduardo Godoy; Nicolás Verón, Jonathan Roldán y Rodrigo Tissoni (Ayrton Godoy); Elías López (Maximiliano Pérez), Eduardo Díaz (Fernando Almirón) y Jorge Fernández. D.T.: Carlos Nicolás Verón. Sup.: Emiliano Gutiérrez, Joel Romero, Jonathan Alonso y Juan Lora.