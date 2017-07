Pintense dividió puntos en inferiores frente a Atlético Roberts y tres triunfos logró Villa Francia

GENERAL PINTO

Por la segunda fecha de los torneos "Clausura" de divisiones inferiores de fútbol la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, Villa Francia de Coronel Granada visitó a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur y los equipos dirigidos por Gabriel Valenza se impusieron en las tres categorías.

En décima, los granadenses ganaron 2 a 1, con doblete de goles de Geremías Orsi para el C.S.D.V.F., mientras que en octava -en cotejo a todo gol- los rojos de Villa Francia triunfaron 5 a 4. Ignacio Valenza (2), Agustin Martínez Martínez (2) y Alejo García hicieron los tantos de los de Granada.

Finalmente, en séptima, los "franceses" ganaron 2 a 1 a los de Pasteur, con goles de Claudio Mendoza y de Emiliano Paganini para los de nuestro Distrito.

En décima, Villa Francia alistó a Máximo González; Federico Salvador, Ignacio Llano, Agustín Haberkon, Segundo García y Matías Pérez; Valentino Valenza, Geremías Calebresi, G. Orsi, N. Micussi y Martín Agustinelli. D.T.: G. Valenza. Sup.: Valentino Valle, Tomás Müller y Elías Belén.

En octava, los granadenses formaron con Patricio Allen; Gonzalo Caratti, José Bramajo, Gerónimo Pérez, Ángel García y Germán Torres; A. Martínez, A. García, Santiago Castro, I. Valenza y Santiago Rizzi. D.T.: G. Valenza. Sup.: Axel Salguero.



Finalmente, la séptima de Villa Francia presentó a Carlos Gutiérrez; Carlos Sánchez, Rodrigo Aguirre, Julián Martínez, E. Pagnanini y Simón García; Braian Ortiguera, Leonel Azurmendi, Santiago Villarino, C. Mendoza y Juan Tettamanti. D.T.: G. Valenza. Sup. Darío Saraco y Manuel Rodríguez.

Anteriormente, por la primera fecha, Villa Francia jugó ante Deportivo Arenaza y en décima, los villistas se impusieron 3 a 0, con tantos de Geremías Orsi (2) y de Nicolás Micussi.

En octava, los de Granada golearon a los "chaperos" 5 a 0, con anotaciones de Agustín Martínez (2), Ignacio Valenza y Santiago Rizzi (2).

Por su parte, Pintense arrancó el último fin de semana de Junio los torneos "Clausura" con tres goleadas, ya que en octava venció 6 a 2 a C.A.S.E.T. de El Triunfo y en décima, superó a la misma entidad por 8 a 0. En novena, el C.A.P. doblegó 7 a 0 a Independiente de Martínez de Hoz.

El sábado pasado, los blancos de General Pinto visitaron en tres categorías a Atlético Roberts y en décima, Pintense se impuso 3 a 0 a los "camoatíes", con tantos de Juan Guichet y de Camilo Brohme (2), formando así los equipos, bajo arbitraje de Damián Roldán:

ATLÉTICO (R): T, Pérez; S. Crucianelli, N. Lora, P. Díez y M. Rodríguez; B. Gutiérrez, N. Solanille, T. Cabrera, Alan Díaz, A. Ríos y T. Juárez. D.T.: Agustín Perujo. Sup.: V. Duarte, M. Sánchez, L. Solanille, B. Calle, L. Marcos Casagrande y R.Solanille.

PINTENSE: Agustín Ferreyra; Rodrigo Torres, Tomás Loinaz, Matías Jáuregui y Martín Larrayoz; Lucio Garafulic, Nicolás Jáuregui, Juan Guichet, C. Brohme y Esteban Alifano. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Marcos Díez.

También se impuso 3 a 0 la novena de Pintense, con goles de Pedro Farotto, Felipe Baldomá y Axel Cufré, formando como sigue los equipos, bajo el contralor del árbitro Isaías Aguirre:

ATLÉTICO (R): G. Kelly; A. Morales, F. Verón, A. Sosa y G. Sarco Sánchez; M. García Dorronzoro, M. Rodríguez, M. Lucero, B. Banegas, E. Velázquez y A. Caliani. D.T.: Agustín Perujo. Sup.: A. Rivero, Alan Martín, F. Velázquez y A. Néspolo.

PINTENSE: Agustín Isidoro; Thiago Pinardi, Abraham Mamut, Andrés Ruffini y Juan Andrés Moralejo; Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Lucas Ravirú; Andrés Alifano, P. Farotto y F. Baldoma. D.T.: F. Gómez. Sup.: Agustín Petronio, Santino Tamburri, A. Cufré, Santino Galbo y Felipe Volpe.

En séptima, Atlético Roberts triunfó 3 a 0, con goles Agustín Ibáñez y de Enzo Aguirre (2)

El domingo, como preliminar de primera, la octava de Atlético Roberts ganó 3 a 1, con tantos de Agustín Ibáñez, B. Lucca y Benjamín Torres, descontando para Pintense Samuel Videla, completándose así los encuentros de formativas entre ambas entidades, con dos triunfos para cada club.

LOS DEMÁS RESULTADOS

Los demás resultados en los torneos de formativas y veteranos fueron los siguientes:

Décima división: Argentino de Lincoln 4 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0; y El Linqueño 1 vs. Juventud Unida de Lincoln 2.

Novena: El Linqueño 3 vs. Juventud Unida 1 e Independiente de Martínez de Hoz 0 vs. Argentino de Lincoln 3.

Octava: Argentino de Lincoln 3 vs. C.A.S.E.T. 0 y El Linqueño 0 vs. Juventud Unida de Lincoln 0.

Séptima división: El Linqueño 4 vs. Juventud Unida de Lincoln 2

Veteranos: C.A.S.E.T. de El Triunfo 1 vs. Argentino de Lincoln 2; Atlanta de Vedia 0 vs. Juventud Unida de Lincoln 0; Atlético Pasteur 0 vs. Atlético Ameghino 0 y Sarmiento de Vedia 3 vs. Alumni de Vedia 0, en el clásico.

Por su parte, Sarmiento de Germania le ganó en su cancha 2 a 1 a San Martín de Roberts, en cotejo que arbitró el pasado domingo Jorge Pérez.

Amílcar Verggini y Gustavo Llano marcaron los tantos de Sarmiento de Germania, elenco que alistó a Matías Irusta; Jorge Cabrera, Lucas Camino, Miguel Gómez, Sergio Vilche y Juan José Azcurra; Gustavo Barrera, Gabriel Rodríguez, Ricardo Cabrera, A. Verggini y G. Llano. Sup.: César Tolosa, Patricio Gette, Eduardo Manuel, Sergio Ballesio, Juan C. López, Miguel Roldán y Diego Gñosso.



LAS POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA

En las diferentes categorías formativas y fútbol Seniors, así están las posiciones al cabo de la segunda fecha:

Décima división: Pintense, Villa Francia y Juventud Unida (L), 6 puntos; Argentino, 4; Atlético Pasteur, 3; El Linqueño, Deportivo Pinto y San Martín de Roberts, 1, cerrando sin unidades Atlético Roberts, Deportivo Arenaza y C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Novena: Pintense, 6 puntos; Deportivo Pinto, Argentino (L), El Linqueño y San Martín (R), 4; cerrando sin unidades Deportivo Arenaza, Atlético Pasteur, Juventud Unida,

Atlético Roberts e Independiente de Martínez de Hoz.

Octava: Deportivo Pinto, Villa Francia y Argentino de Lincoln, 6 unidades; Pintense, Atlético Roberts y San Martín (R), 3; El Linqueño y Juventud Unida, 1; cerrando sin puntos C.A.S.E.T., Atlético Pasteur y Deportivo Arenaza.

Séptima división: El Linqueño, 6; Atlético Roberts, Villa Francia y Atlético Bayauca, 3; Deportivo Pinto y Juventud Unida (L), 1, mientras que no tienen puntos Pintense, Atlético Pasteur y Argentino de Lincoln.

Veteranos: Argentino de Lincoln, 6; Sarmiento de Vedia, Juventud Unida (L) y Atlético Pasteur, 4; Sarmiento de Germania, 3; Atlético Ameghino, 2; Pintense (equipo que forman ex jugadores de El Linqueño en su mayoría), C.A.S.E.T. de El Triunfo, Atlanta de Vedia, 1 punto; cerrando sin unidades San Martín de Roberts y Alumni de Vedia.