Deportivo Pinto cerró el “Apertura” con un buen triunfo de visitante ante Argentino (L)

GENERAL PINTO

En el estadio “El Fortín” de Argentino de Lincoln se enfrentaron el pasado domingo el conjunto local y Deportivo Pinto, cerrando el campeonato “Apertura” 2017 de fútbol “Juan José ´Pancho´ Grassi” de la Liga Amateur de Deportes.

Y en buena actuación conjunta, el equipo azul de nuestra ciudad se impuso 3 a 1, sumando tres puntos que le permitieron ubicarse cuarto en el certamen, tras una destacada remontada y luego de un flojo comienzo en el torneo liguista.

El “Depor” fue superior al conjunto dueño de casa desde los albores del match, sacando provecho de sus individualidades ante un rival cuya base de jugadores había jugado el día antes el cotejo de séptima categoría, porque necesitaban ganar para asegurarse el titulo, cosa que hicieron ante el C.S.D.G.P. y, especialmente, porque fue contundente a la hora de definir frente al arco rival.

Comenzó más ordenado el team dirigido por Maximiliano Leonardi, con Eric Véliz y Maximiliano Martinez elaborando juego para asistir a sus delanteros Mariano Ismael y Esteban Píriz y con el importante aporte de Erik Smith y Carlos Ciucci en la contención.

Pese a algunos intentos del local, especialmente por derecha con Matías Marcelo Muñoz complicando a Franco Barnetche, fue el “Depor” el que empezó a llegar con riesgo y fue así que en una carga profunda le anularon un gol a Mariano Ismael, y un remate de Esteban Píriz que se fue cerca de los palos del arquero Gonzalo García.

No extrañó para nada que llegara el gol de la apertura, con un soberbio remate al ángulo superior de “Maxi” Martínez a los 20 minutos, quien le puso su rúbrica a una acción conjunta previa de Véliz y Ciucci, que se prolongó en toque al rapado delantero, quien hizo gala de su gran pegada y dejó sin chances al cuidapalos Gonzalo García, para empezar a encaminar el triunfo azul.

Casi aumenta a los 23´ Carlos Barrera, pero respondió bien el “1” local, tras lo cual se produjo la reacción del conjunto dueño de casa, que comenzó a buscar el empate, que iba a lograr a los 40´. Combinaron Fernando Comba y Matías Haedo, este prolongó para Juan Cruz Muñoz, quien recibió dentro del área, se acomodó y despachó un medido disparo que no pudo neutralizar el arquero Leandro Fernández, quien fue titular por primera vez en la valla de Deportivo.

Ese resultado no se iba a modificar cuando el árbitro Carlos Javier Alfonso los mandó al descanso de quince minutos, dejando abierto todo para el complemento.

Y cuando reanudaron, todo comenzó rápidamente a ser favorable a Deportivo Pinto.

Iban seis minutos cuando con otro impecable remate de media distancia (a unos 30/32 metros), esta vez a cargo de Esteban Píriz, los dirigidos por Leonardi pasaron a ganar y refrendaron el triunfo cinco mas tarde, a los 11 minutos.

Píriz mandó el balón al corazón del área, Gabriel Medina puso la mano, cometió penal y recibió la segunda tarjeta amarilla de parte del juez, yéndose expulsado.

De la pena máxima se encargó Mariano Ismael, rematando al ángulo superior derecho de la valla de Gonzalo García, quien se arrojó hacia el otro palo.

De allí hasta el final los azules de nuestro medio se dedicaron a controlar el balón y siguieron llegando con juego asociado, aunque no pudieron ampliar las cifras pese a llegar con peligro en otras ocasiones.

Por ejemplo a los 15´, cuando García salvó a su marco tras otro remate de media distancia; a los 18´ cuando el propio cuidapalos se opuso a un remate de Eric Véliz, quien había hecho linda jugada personal previa: con un shot de Eduardo Barrera que pasó cerca y con un ataque profundo que iba a definir el ingresado Nicolás Ariel Martínez, pero -tras eludir al arquero- frenó la carga porque se sintió un pitazo, pero el mismo no había sido del árbitro sino de un espectador local, quien así salvó a los locales de una segura cuarta caída.

Poco después llegó el final decretado por el juez y la gente de Deportivo Pinto regresó feliz a nuestra ciudad, porque el equipo confirmó que sigue en alza con todos jugadores de su cantera y aguardan el “Clausura” con muchas ganas de ser protagonistas desde el mismo inicio del segundo torneo de la temporada 2017.



SINTESIS Y LOS ENCUENTROS DE INFERIORES

Arbitró Carlos Javier Alfonso y así formaron los equipos:

ARGENTINO (L): Gonzalo García; Daniel Barroso, Gabriel Medina, Germán González (Valentín de las Heras) y Juan Iglesias Passoni; Fernando Comba, Matías Haedo y Facundo Hernández (Cristian Herrera); Marcelo Matías Muñoz, Juan Cruz Muñoz y Enzo Cuadrado. D.T.: Oscar Milton Alsina.

DEPORTIVO PINTO: Leandro Fernández; Carlos Elio Barrera (Lucas Cau), Leonardo Daniel Ramos, Eduardo Barrera (Patricio Pacheco) y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Eric Véliz, Erik Smith y Maximiliano Martínez; Mariano Ismael (Nicolás Ariel Martínez) y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Lautaro Palacios, Gustavo Burgos y Franco Varela.

También los argentinistas recibieron en cuatro divisiones formativas a Deportivo Pinto y el domingo, como preliminar de primera, Argentino se impuso 5 a 3 en octava categoría. Los tantos del conjunto azul de nuestra ciudad fueron anotados por Segundo Nesprias, Tobías Carrizo y Andrés Mc Cormick

El sábado, Deportivo triunfó 1 a 0 en décima (gol de Agustín Toledo); Argentino goleó 4 a 0 a los azules en novena y así se coronó campeón invicto; y en séptima también ganó el equipo de Lincoln, por 2 a 1, anotando Patricio Pacheco el gol del C.S.D.G.P.