Pintense no pudo y perdió ante El Linqueño, equipo que definirá el torneo con San Martín

Recién en la última media hora del partido que animaron el pasado domingo en el estadio “Rubén E. Viale” de nuestra ciudad pudo El Linqueño quebrar a Pintense, le ganó 2 a 0 por la última fecha del torneo “Apertura” 2017 “Juan José ´Pancho´ Grassi” de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln y forzó una finalísima ante San Martín de Roberts, equipo que quedó libre en la última fecha y que esperaba un triunfo o un empate del C.A.P. para consagrarse.

El C.A.E.L. tuvo en el artillero Walter Elías López, autor de sus dos tantos, y en el arquero Juan Cruz González, quien tapó tres o cuatro chances netas que creó el local, a sus figuras destacadas y tras el pitazo final de Rubén Darío Delgado, se fue a su ciudad festejando la posibilidad de poder definir ahora mano a mano con “Sanma” (quien venía de vencerlo 1 a 0, dos fechas atrás en Lincoln) la chance de dar la vuelta olímpica, en un choque que enfrentará a quienes fueron campeones la temporada pasada.

Pintense, quien no pudo contar con su volante ofensivo Juan Manuel Garnica, aún lesionado, y si tuvo el regreso al equipo del mediocampista granadense Diego Ponti, le planteó dura lucha a los albiazules que dirige el ex futbolista profesional Andrés “Gringo” Alonso.

Los orientados por Juan Carlos Gho se pararon firmes en defensa, con Ponti y Francisco Gómez desdoblándose en la marca en la zona neurálgica del campo de juego y con los experimentados Pedro Francisco Alifano y Luis Alberto Sullings creando juego, para tratar de habilitar a los juveniles delanteros Enrique Mamani y Franco Bochiardi.

Los iniciales 45 minutos fueron más peleados que bien jugados, con mucha fricción, pierna fuerte y con el balón más por el aire que a ras del piso. Casi no hubo jugadas de riesgo en la etapa de ida, y una de las escasas chances la tuvo Pintense, a los 34 minutos.

Llegó un centro al área huésped, salió mal el arquero González y se le anticipó Julio Federico Martínez, quien cabeceó pero lo hizo apenas desviado, cuando parecía que llegaba la apertura del score. En el otro arco, Pablo Héctor Maffía solo tuvo trabajo para cortar centros y pelotazos que llegaron sobre su portería.

Salió renovado El Linqueño en el complemento, con más confianza y presionando más arriba ante un elenco blanco que empezó a sentir el partido en lo físico.

Y a los 14´ llegó la apertura del marcador. Juan Parma se fue por la banda derecha, mandó centro que tomó Santiago Lavarra, quien remató sin demoras, se generó un rebote y allí estaba el “Colo” Walter López para shotear de derecha y vencer por primera vez a Pablo Maffía, para alegría de los hinchas que llegaron desde la vecina ciudad.

Pintense buscó emparejar el marcador enseguida y tres minutos más tarde tuvo el empate, que abortó en gran tapada Juan Cruz González, ante un disparo a corta distancia de Franco Bochiardi.

Un cuarto de hora más tarde, otra vez el “1” del C.A.E.L. apareció en toda su dimensión para ganarle en el mano a mano al ingresado Mariano Ugartemendía, quien quedó cara a cara con el arquero visitante tras recibir un pase en profundidad que no pudo cortar la zaga linqueñista.

Cuando se “olfateaba” que el empate podía llegar en cualquier momento, a los 42´ vino el segundo gol de los de Lincoln. Mauricio Pavón Zárate, quien poco antes había ingresado por Lucas Ciotti, presionó en la salida, hizo que el rechazo de un zaguero local rebotara en su cuerpo y le quedara el balón servido al máximo goleador del torneo, Walter Elías López.

Este, definió de zurda y por sobre el cuerpo de Pablo Maffía, para sentenciar el triunfo de El Linqueño ante un aguerrido rival, poniendo al C.A.E.L. en la definición que se viene ante San Martín de Roberts, en un doble choque que se las trae.

SINTESIS E INFERIORES

Arbitró Rubén Darío Delgado (fueron asistentes Carlos Agustín Riglos y Jorge Horacio Muñoz) y así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Braian Montenegro (Germán Leguizamón), Tomás Elías Ramos, Julio Federico Martínez y Cristian Villegas; Francisco Gómez, Diego Ponti, Pedro Francisco Alifano y Luis Alberto Sullings (Lautaro Borao); Enrique Mamani (Mariano Ugartemendía) y Franco Bochiardi. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Nahuel Arrieta, Jonatan Suárez, Nicolás Valenza y Sebastián Pajón.

EL LINQUEÑO: Juan Cruz González; Agustín Sánchez (Emanuel Ronzano), Santiago Lavarra, Elías Costantino y Germán Verón; Matías Badano, Juan Parma (Jonathan Azcune) y Jonatan Simón; Sergio Ibáñez, Walter Elías López y Lucas Ciotti (Mauricio Pavón Zárate). DT: Andrés Alonso. Sup.: Emanuel Corchette, Santiago Dalena, Francisco Olivares y Matías Escalada.

En el preliminar de octava división, Pintense se impuso 3 a 1 a El Linqueño (con dos tantos de Tomás Cabrera y otro de Tomás Patiño para el vencedor) a El Linqueño, mientras que el sábado, jugaron ambas entidades en otras tres categorías formativas.

En décima se impuso el campeón e invicto de la divisional, El Linqueño, por 3 a 0 (con tantos de Valentín Sussi, Lucio Ciotti y Francisco Albino), mientras que en novena triunfó el C.A.P. 2 a 0 (goles de Lucas Ravirú y de Pedro Alifano hijo) y fue subcampeón, con un punto menos que Argentino de Lincoln.

En séptima categoría venció también Pintense, por 2 a 0. Boris Silvia y Mariano Ugartemendía hicieron los goles del equipo blanco que dirige Juan Carlos Gho.