“Hay cierto prejuicio de que la novela histórica es un género para mujeres”

En diálogo con Democracia, Florencia Canale dio detalles de su última novela que será presentada hoy, en el último día de la Feria del Lector que se desarrolla en el Club Jorge Newbery de la ciudad de Lincoln. Así, a las 20:30 horas, y con entrada libre y gratuita, la escritora realizará una charla debate sobre su trabajo: “El Diablo, Bernardo de Monteagudo, el hombre prohibido, el héroe exquisito”.

Al respecto, Canale explicó que será una charla abierta, de ida y vuelta, donde hablará sobre el trabajo realizado en la novela y los detalles que el público quiera saber. “Siempre estoy abierta a las preguntas de la gente. Me encanta cuando las presentaciones se transforman en un ida y vuelta, porque de esa manera se enriquece”, sostuvo la escritora y agregó: “El encuentro será también un disparador para hablar sobre mis otras novelas históricas”.

Sobre la novela en sí, dijo que “es la historia de Bernardo del Monteagudo, un hombre de nuestra historia que fue muy importante, pero que ha sido muy poco abordado en general. Tal vez hay como cierta confusión con su figura, porque se lo confunde con Mariano Moreno”, y añadió: “Para mí es un hombre fundamental, sobre todo porque acompañó a los tres libertadores de América. Y me parece además que fue víctima de una operación política para quitarlo del medio”.

En ese sentido, explicó que Bernardo era el hijo de una esclava y que, a pesar de su origen humilde, se transformó en un revolucionario importante. “Todos estos sitios que él ocupó estaban reservados para las elites. Y él, por supuesto, no tenía ni escudos ni dinero”, aseguró y completó: “Yo escribo novelas históricas. Entonces, necesito que los protagonistas o las protagonistas sean personas contradictorias o con vidas intensas. Las vidas tranquilas a mí no me interesan. No me parecen posibles de escribir”.

Al respecto, la escritora reveló que tardó un año y medio en escribir la novela, pero que anteriormente, en un trabajo previo, había hecho una pequeña referencia sobre su vida.

Así, aseguró que espera en Lincoln a todos los que estén interesados en la historia y en la literatura. “Hay cierto prejuicio de que la novela histórica es un género para mujeres. Por eso, invito a hombres también, porque la historia de Bernardo Monteagudo, en general, ha despertado mucha curiosidad en los lectores”, sostuvo Canale y agregó: “La Historia es una disciplina que nos genera inquietud y ganas de saber a todos, y no debiera tener privaciones de género ni de edad ni de nada”.

Por último, Florencia se refirió a Lincoln: “Es la segunda vez que visito la ciudad, estoy muy contenta de volver. Me gusta mucho recorrer el país hablando de mis libros; me parece que el círculo realmente toca sus puntas cuando uno se encuentra con los lectores. Y es en esta ceremonia tan extraordinaria que nos retroalimentamos”. Y cerró: “Me parece fundamental que se llame Feria del Lector. Me gusta mucho porque todos somos lectores y, a quienes no lo sean, los invito a hacerlo, porque realmente ejercer ese vínculo con un libro es un viaje de ida”.

Agenda del día

Hoy se llevará a cabo el último día de la Feria del Lector en las instalaciones del Club Jorge Newbery de Lincoln. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrece charlas, conciertos y homenajes a la cultura del libro y la lectura.

16.00 hs. “Flores, olas, cielo estrellado y matemática. Fibonacci recreativo”, por Eduardo Sobico (ilustrador) y Museo Enrique Urcola, destinado a jóvenes y adultos - Espacio Café Literario.

16.30 hs. “Ronda de lectura y Música” con participación de escritoras y escritores locales: Cristina Pannunzio, Alejandra Nogueira, Margarita Torres, Cecilia Rodríguez, Bertha Carou de Peredo, Juan Carlos Baroli y Roberto Bracchi - Espacio Café Literario.

17.30 hs. “Goldi Urcola y sus poemas”, Amanda “Goldi” Urcola presenta su obra poética - Espacio Café Literario.



18.30 hs. “Las palabras nos esperan”, charla con el escritor Franco Vaccarini - Espacio Café Literario.

19.30 hs. “Homenaje a Julio Cortázar”, lectura de poemas y cuentos, a cargo de escritoras locales - Espacio Café Literario.

20.30 hs. “El Diablo, Bernardo de Monteagudo, el hombre prohibido, el héroe exquisito”, charla con la escritora Florencia Canale - Espacio Café Literario.

21.30 hs. Concierto de Cierre con la presentación de “Dúo Pianísimo” (Concepción Rillo y Damián Balarino) - Espacio Café Literario.