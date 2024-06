En Pasteur juntan firmas para evitar el cierre de la sucursal del Correo Argentino

Despidos, retiros voluntarios y cierre de oficinas son algunas de las medidas que se vienen llevando adelante en el Correo Argentino desde hace casi dos meses aproximandamente producto del achicamiento del Estado que desea el actual gobierno de Javier Milei. Así, muchas localidades se pusieron rápidamente en alerta ante la posible desaparición del servicio en las mismas.

En el caso del partido de Lincoln, las sucursales de Roberts y El Triunfo ya fueron cerradas. En Arenaza le ofrecieron el retiro voluntario a la única empleada, pero aún no hay novedades; y en la ciudad cabecera fueron varios los empleados que lo tomaron o les dieron la jubilación adelantada. Por su parte en Pasteur, la incertidumbre crece día a día. “La realidad es que no tengo ningún tipo de noticias, ni buenas ni malas”, aseguró Cecilia Moralejo, la única empleada de la oficina y agregó “jamás me llamaron para notificarme nada, ni para prevenir ni para decirme qué va a pasar”.

En ese sentido, dijo que “cuando empezaron los despidos y retiros voluntarios, el pueblo se empezó a alarmar, porque es una localidad pequeña y por ahí, es lo único que nos queda”, y resaltó que “la gente me empezó a preguntar si me quedaba sin trabajo o si el correo realmente cerraba como había hecho en otros lugares; pero yo no tengo una respuesta concreta para dar”.

Así, Cecilia, que apenas tiene 24 años y trabaja en el Correo desde hace cinco, sostuvo que “si bien trabajo acá desde el 2019, en planta permanente estoy hace un año y medio recién, es muy reciente mi trabajo, quizá eso me juega muy a favor”, y añadió que otro punto importante y beneficioso para el pueblo es que el edificio del correo es propio.

El petitorio

Ante tanta desinformación y para evitar el cierre de la oficina de Pateur, Moralejo difundió un mensaje hacia todos los habitantes del pueblo: “Hola a todos. Como es de público conocimiento, la situación con respecto a Correo Argentino es crítica. En muchos lugares se han cerrado oficinas y hay compañeros que quedaron sin trabajo. En esta ocasión escribo para contarles que recibí una nota de mis superiores para juntar firmas y evitar el cierre de la sucursal en nuestro pueblo. Como Jefa de oficina, quiero pedirles su colaboración firmando y/o difundiendo, ya que es de suma importancia juntar la mayor cantidad de firmas posibles, dentro del plazo de entrega que tengo. Debo entregar la planilla el lunes al mediodía, sin excepción. Quienes deseen firmar, pueden comunicarse directamente conmigo para coordinar. Muchas gracias”.

Así, la empleada del Correo Argentino logró entregar la carta con más de 400 firmas que recopiló en casi tres días. “Por ahí tuve poco tiempo, pero bueno, logré juntar 410 firmas en un fin de semana”.