Serenal visitó la localidad de Roberts y prometió colocar cámaras seguridad

A raíz de distintos hechos de inseguridad que se vivieron en las últimas semanas en la localidad de Roberts, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal mantuvo el día martes 28 de mayo, un encuentro con vecinos que exigieron un plan que los proteja de posibles hechos delictivos. La extensa reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Club Social Roberts desde las 18 horas. En la misma también estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Ramón Parera; el Subsecretario de Prevención Ciudadana, Oscar Carrizo; y Delegado de la localidad, Fabián Insúa.

Así, luego de escuchar los reclamos de los distintos habitantes del pueblo, el Jefe Comunal prometió trabajar en forma conjunta con las instituciones para poder llevar adelante, en lo inmediato, la instalación de cámaras de seguridad y a tener un monitoreo de puntos estratégicos en la localidad coordinado por el Centro de Operaciones de Lincoln.

Además, se resaltó la importancia de mantener una relación asidua entre los jefes policiales y los vecinos con el objetivo de brindar una mayor seguridad y confianza entre todos.

Por otro lado, resaltó que hay cuestiones que competen a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y remarcó que de los 125 efectivos policiales que cuenta el distrito, solo 5 están abocados a prestar el servicio en la localidad. "Necesitamos duplicar o triplicar la presencia de policías en la subcomisaría de Robert", dijo el Intendente, además de reclamar que el Comando de Prevención Rural que opera en el distrito tenga puntos de apoyo o subestaciones en puntos estratégicos.

"Hay que hablar de medidas de prevención", manifestó Serenal quien escuchó atentamente a cada persona que explicó lo que viven a diario en Roberts. "Tomo el guante de las cámaras de seguridad porque me parece que es nuestra responsabilidad y es un inversión que debemos realizar", aseguró y agregó "hay que trabajar en conjunto para dota a la policía de herramientas y para que estén en mejores condiciones".

Por otro lado, Serenal explicó que "la policía bonaerense no es algo que dependa del Municipio y que el reclamo también debe ser hacia la Justicia". En sentido, dijo que "muchas veces se hace un trabajo enorme, se detiene a los delincuentes y después salen por la otra puerta. Ese es un grave problema que estamos padeciendo en la Argentina y hay que dar el debate. En lo personal me da impotencia porque soy un gran luchador de la corrupción".

El reclamo

Cabe recordar que, durante el fin de semana, vecinos de la localidad de Roberts, marcharon de forma pacífica por las calles del pueblo para pedir más seguridad y prevención de delitos. El reclamo, hacia el municipio y la policía local, llegó luego de que distintos hechos de inseguridad ocurrieran en la zona, como violentos robos a comercios y domicilios particulares.

“Hoy los roberenses nos autoconvocamos para pedir con urgencia mayor seguridad en nuestra comunidad ante las autoridades policiales y municipales, dado que los últimos hechos ocurridos nos preocupan profundamente. Basta de violencia, basta de robos, basta de maltratos, de miedo y de pánico. Hoy Roberts, necesita autoridades realmente comprometidas con nuestra problemática y que implementen medidas urgentes”, sostuvo una vecina a través de las redes sociales.

Por otro lado, el Concejal del PRO, Aldo Paoletti escribió “de manera autoconvocada y pacífica, los vecinos de la localidad de Roberts marcharon para hacer oír su reclamo por seguridad y prevención de delitos. Esta semana le robaron a una pareja de ancianos y hace unas semanas atrás, a una conocida vecina, ambos en la misma cuadra frente a la plaza central del pueblo. Los dos robos fueron realizados con mucha violencia. Los habitantes de Roberts expresan grandísima preocupación y miedo. Además, demandan respuestas inmediatas a las autoridades municipales y policiales”.

Al respecto, el Intendente se brindó a los vecinos y organizó un encuentro para poder escucharlos y debatir propuestas. En ese sentido, una vecina, en su Facebook personal expuso: “Salvador Serenal aquí lo espera un pueblo con ansias. Lo único que lamento es tener que esperar a que pasen los hechos para que usted de la cara y que nos tengamos que movilizar para que usted de respuestas. Así como en épocas de elecciones se camina el pueblo, golpea puertas y busca votos, así debería de venir al menos dos veces en el mes y preocuparse por preguntar qué nos hace falta. Aunque ignorante no es y sabe de las carencias del mismo.

Recuerde que de acá se llevan gran cantidad de ingreso monetario para su partido, gracias a que cada uno paga los impuestos. Lo menos que merecemos es un Intendente que sea idóneo en el cumplimiento para con sus pueblos. Y mañana no venga con falsas promesas, ya no estamos para eso. No queremos que nos mientan más. Mañana queremos la solución. Si fuese a usted al que le pasa un hecho como los sucedidos seguramente movería cielo y tierra para un montón de cosas. Aprenda a ponerse en el zapato ajeno y Fíjese si puede caminar. Yo no me debo a usted, usted se debe a nosotros. Lo esperamos”.