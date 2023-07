Pilar Carra, la deportista de Lincoln que llegó a la Selección Nacional de Básquet

Pilar Carra tiene 21 años, es linqueña y basquetbolista. En su carrera se desempeñó en El Linqueño, Argentino de Junín y en la Asociación Española San Vicente. Desde el 2022 juega en el Club Ferrocarril Oeste de Capital Federal y recientemente estuvo en la lista de preseleccionadas del equipo Nacional que estuvo entrenando en Venado Tuerto entre el 10 y 12 de julio. Luego, la joven, desde el lunes 17 por la tarde, se enteró de que forma parte de la Selección Nacional que representará al país en la Nacional de Ligas de básquetbol 3x3 en U-23, el certamen que se realizará desde el domingo 23 hasta el lunes 31 de julio, en Rancagua, Chile.

“Estuve entrenando de forma muy intensa en Venado Tuerto y la verdad es que con las chicas estábamos muy parejas entre sí. Podía quedar cualquiera y era supermerecido”, expresó Pilar y agregó: “El lunes pasado me llamó la entrenadora, Sofía Castillo, y me dijo, ‘Quedaste felicitaciones, supermerecido, te vi muy bien’. Así que estoy muy contenta y ya pensando en salir con todo para el torneo que se viene”.

El plantel femenino nacional de básquet está conformado Agustina Bazán (Club Atlético Yale -Uruguay-), Camila Peri (libre), Delfina Gentinetta (Berazategui), Melina Niz (Española San Vicente), Delfina Fasciolo (Berazategui) y Pilar Carra (Ferrocarril Oeste) y el entrenador es Leandro Tesido. Los equipos que participarán en esta Liga de Naciones serán Argentina, Chile, Estados Unidos, Venezuela y Canadá. Además, luego de que se realice la Liga de Naciones, el combinado nacional U-23 continuará su preparación en vista al Panamericano de Chile.

Al respecto, Carra sostuvo: “No soy consciente de que voy a representar no solamente a Lincoln, sino a toda la Argentina. Es algo muy increíble”, y añadió: “Estoy con una mezcla de sensaciones, creo que vamos a afrontar el torneo de la mejor manera profesional y encarar todo con carácter y energía. El 3x3 es así, no hay mucha táctica, no hay muchos minutos o segundos para pensar. Es atacar, atacar y atacar”.

Su formación profesional

Pilar lleva al básquet en la sangre. Heredó su pasión de su papá, Gastón Carra, quien es profesor de básquet en la ciudad de Lincoln y, además, su mamá, Virginia Deluca, que es profesora de educación física y entrenadora. “Eso me ayudó mucho para llegar a donde llegué. Siempre, más allá de lo profesional de ambos, mis viejos están. El apoyo de ellos es mi sostén”, manifestó la joven y agregó: “Siempre estuvieron, desde chica en el Club Linqueño, con mi viejo atrás, con la pelota y mi mamá siempre en el gimnasio. Eso fue clave para seguir adelante muchas veces”.

En ese sentido, la deportista relató que, durante la pandemia, como no estaba estudiando y en Lincoln se podía entrenar, su mamá la preparó físicamente y su papá la entrenó para poder disputar la liga en el verano. “Hacía doble turno con los varones y mamá me dejó afiladísima. Cuando fui a hacerme los testeos era la que mejor físicamente estaba”, afirmó y aseguró que logró entrar de tan chica gracias a sus padres, porque siempre marcó un plus en lo físico. “La verdad que fue de las mejores veces que estuve físicamente”, contó.

Su llegada a Ferrocarril Oeste

Pilar mencionó que el año pasado había decidido jugar en la Liga en San Vicente, club en el que estaba y con el cual tenía compromisos. Pero, a último momento, le avisaron que no la iban a jugar. Entonces, su representante volvió a hablar con algunos clubes que querían que ella jugara y entre esas posibilidades estaba Ferro. “Me gustó porque también iban dos amigas más. Así que era un plus”, aseguró y relató: “Durante dos meses jugué la liga y luego tenía pensado volver a San Vicente, pero me encantó la vida de Capital Federal”.

Fue así que, luego del llamado del entrenador ofreciéndole un año más en el equipo, Carra decidió quedarse en Ferro. “Me dijo que me había visto con mucha proyección y la verdad es que estoy supercómoda acá. La gente es buenísima. Solo hay un tema con los entrenamientos, porque solo entrenamos dos veces por semana y yo creo que eso hay que cambiarlo ya. Siempre trato de hacer extras, porque considero que para ser un buen equipo tenés que entrenar cinco veces por semana”.

Combinar deporte con estudio

Además de jugar al básquet, Pilar cursa Ciencias de la Comunicación en La Plata. En una primera instancia, se había anotado en la Universidad de Buenos Aires para la carrera de Abogacía, pero se dio cuenta de que no era lo suyo. “Empecé a averiguar un poco sobre la carrera y quedé fascinada. Además, cuando empecé me fue muy bien y estaba feliz. La carrera me encanta”, mencionó y aseguró que siempre trata de poner en la balanza estudio y entrenamiento para poder cumplir con ambas cosas, pero a veces, por distintos motivos, se le complica una cosa o la otra.

“Sé que me gusta mucho escribir y que me va bien en eso. No me veo como periodista deportiva ni en radio, pero sí quizá en redes o en videos audiovisuales. Es todo una mezcla”, confesó y concluyó: “Trato de organizarme para viajar a La Plata durante tres días nada más y el resto seguir entrando. Yo disfruto mucho del deporte, es como mi cable a tierra. Por eso, no me rindo tan fácil y sé que es el entrenamiento y el esfuerzo son los que te dan buenos frutos. Hay que intentarlo una y otra vez, porque las buenas siempre llegan”.