Comenzó la obra de tendido eléctrico que conecta Lincoln con El Triunfo

La semana pasada dieron inicio los trabajos de tendido eléctrico de la línea de 33 KV que llegará desde Lincoln hasta El Triunfo para ampliar la capacidad de provisión de energía de la Cooperativa Eléctrica de El Triunfo Limitada.

“Se trata de una obra esperada durante mucho tiempo por nuestros vecinos de El Triunfo, que a través de la gestión que llevamos adelante junto a la Cooperativa, hoy vemos que se trata de una realidad”, indicó el concejal y precandidato a intendente por Unión por la Patria, Bernardo Baccello.

Los trabajos corresponden al “Plan de Obras de Ampliación del Sistema Eléctrico Provincial”, que incluye además del tendido de la línea entre Lincoln y El Triunfo, una nueva estación transformadora para esa localidad.

“Para llevar adelante esta obra, nuestro gobernador Axel Kicillof dispuso una inversión provincial, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, de $954.723.112 para que la empresa Servicios de Ingeniería Eléctrica S.R.L., que ganó la licitación, la llevó adelante en un plazo de un año”, añadió Baccello.

Y apuntó que “esta línea de 33 kilovoltios es clave para nuestro distrito, ya que abrirá la posibilidad de ampliar el potencial productivo de las empresas radicadas en la zona y también facilitará la instalación de nuevos emprendimientos, que generarán fuentes de empleo en El Triunfo”.

“Fue mucho tiempo de trabajo para una obra que demandaba la Cooperativa Eléctrica desde hace años y que nosotros pudimos gestionar en poco menos de dos años y a través de un trabajo sostenido de golpear puertas de ministerios y oficinas, hoy podemos ver que es una realidad”, remarcó.

Además, Baccello dejó un mensaje claro al intendente Serenal: “Vemos cómo se quiere adjudicar una obra que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y, a su vez, quiere hacerse propia una gestión que no hizo. Cuando me llamaron desde la Cooperativa Eléctrica, me reclamaban que hacía más de doce años que venían tratando de generar esta obra, y fui personalmente, junto con integrantes de la Cooperativa, los que nos acercamos a la dirección provincial de Energía y al Ministerio de Infraestructura para gestionarla”.

“El intendente Serenal se quiere apropiar de una gestión que no hizo. Le pedimos durante mucho tiempo que recorriera los ministerios de Provincia y de Nación y nunca lo hizo. Todas las obras que hay en el distrito son gracias a la gestión provincial de Axel Kicillof”, aseguró Baccello.

En el final, resaltó: “Queremos un interior productivo, pujante y agregándoles valor en origen a los productos primarios. Por eso era importante contar con la infraestructura necesaria para avanzar con las empresas que están instaladas y buscando futuras inversiones. Esta obra es la base para avanzar en ese sentido”.