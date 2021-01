Piden investigar la mortandad de peces en lagunas de Lincoln

Luego de que se diera a conocer la situción de mortandad de peces en la “Laguna del Chancho” de Lincoln, un grupo de ambientalistas pidió que se investigue la situación y se determine si el hecho responde a agentes contaminantes del agua. Se cree que, además de la falta de oxígeno por la sequía, habría agroquímicos en el agua.

En diálogo con La Posta Radio (FM 88.5), Jorge Martínez, integrante de un grupo naturalista de Lincoln, dijo que “estamos muy entristecidos porque no queríamos polemizar, sino que se hagan las cosas sobre un protocolo que está vigente para que se obtengan los resultados y saber si era por falta de oxígeno o por algún otro motivo, sobre todo, porque hay gente que va a pescar y consume los peces. Es importante saber si hay algún elemento que contamina el agua y pone en riesgo la salud de las personas”, dijo y agregó que "nos sentimos impotentes porque vemos que en otros lugares se puede hacer, pero acá no se hace nada. Las herramientas están. Uno trata de colaborar y de poner a su servicio los conocimientos que tiene, pero, lamentablemente, no llegamos a ningún lado. Los peces se esfumaron y las aguas quedaron contaminadas”.

“El pez absorbe en sus tejidos lo que hay en el agua. Cuando alguien se lleva uno de esos pescados, lleva carne contaminada. Se puede padecer alguna patología por el pez en mal estado. Eso nos preocupaba mucho. No necesitás tener muchas cosas a mano para empezar a dar una solución. Se puede empezar por poner un cartel que señale ‘Prohibido pescar, aguas contaminadas’ e informar por los medios que la gente no debe ir a pescar a determinados lugares”, agregó. A eso, Martínez le sumó que, “si el agua está contaminada por los peces muertos, el agua estaría podrida, circula por el canal y va contaminando todas las otras lagunas. Entonces, se debe hacer un seguimiento de qué lagunas están contaminadas para alertar a la población, porque quizás no se ven ahí los peces muertos, pero el agua está contaminada”.

Foto: La Posta de Lincoln