Salvador Serenal: "Con el dinero de la gente no se jode"

En una entrevista con Democracia, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se refirió a la detención de su antecesor, Jorge Fernández, y afirmó que el hecho reviste importancia “no solo para la política linqueña sino a nivel provincial y nacional”, ya que abre una “luz de esperanza, que le devuelve a la gente la confianza en la Justicia argentina”.

“Si no hay justicia no hay ejemplo para la sociedad”, remarcó el jefe comunal radical.

“Se puede mirar para adelante y gestionar, a la vez denunciar, porque si no denunciamos somos cómplices, por eso creo que si bien se cierra una etapa con la detención, paralelamente se abre otra, de esperanza y confianza en la justicia”, dijo.

“No dudo de que esto es un puntapié inicial, todos los días presentamos nuevas pruebas, y por supuesto que también creemos que hay más gente involucrada, testaferros, empresarios, se va a investigar hasta las últimas consecuencias, porque esto tiene que servir de ejemplo”, señaló.

Y advirtió que “con el dinero público, que es de la gente, no se jode, son bienes públicos”.

“La Ley llega para actuar contra quienes defraudaron al pueblo”

El funcionario linqueño adelantó que el municipio continuará colaborando con el aporte de documentación que pueda contribuir al avance del debido proceso judicial en la causa que se acusa al exintendente Jorge Fernández por malversación de fondos públicos, asociación ilícita, defraudación en perjuicio del Estado, entre otros cargos que suman 39 delitos.

Cabe recordar que en el mes de septiembre de 2016, el intendente Salvador Serenal y el secretario de Gobierno, Ramón Parera -por parte del Ejecutivo municipal- y un grupo de concejales –por parte del Honorable Concejo Deliberante-, tras un arduo trabajo de auditoría presentaron formalmente una nueva denuncia por defraudación a la Administración Pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; entre otros delitos correspondientes al periodo en que el mencionado exmandatario estuvo al frente del Ejecutivo.

“Este es un día muy importante para el pueblo de Lincoln porque después de años de convivir con las sospechas de corrupción y de esperar que la Justicia haga lugar a las denuncias y pruebas presentada empezamos a comprobar que todo llega y que la ley llega para actuar contra quienes han defraudado al pueblo de Lincoln y, en años de bonanza, perjudicaron a los que menos tienen”, afirmó.

Si no hay justicia no hay ejemplo para la sociedad, por eso creo que se abre una etapa de esperanza. Salvador Serenal Intendente de Lincoln

Cuando asumimos en diciembre de 2015 nos comprometimos a denunciar. Salvador Serenal Intendente de Lincoln

El jefe comunal agradeció a los funcionarios que apoyaron la denuncia y “a quienes, con decisión y valentía, hicieron su desinteresado aporte para que esta investigación sea posible, sin ganar nada a cambio y arriesgando mucho. Haciendo lo que hay que hacer”.

“Cuando asumimos en diciembre de 2015 nos comprometimos a denunciar y recabar cada indicio que nos diera la pauta de los hechos de corrupción que se cometieron durante los tres mandatos de Fernández”, completó.

Según se desprende de la investigación, los delitos cometidos alcanzan sumas millonarias y ocurrieron desde el 2003 y en especial del 2011 al 2015, alcanzando distintas figuras, entre ellas: asociación ilícita, defraudación al Estado, enriquecimiento ilícito, abuso del poder, malversación de fondos públicos mediante pago a proveedores inexistentes, adulteración de documentación, falsificación de firmas, etc.

Asociación ilícita

En cuanto al modus operandi, el jefe comunal sostuvo que generalmente se daba bajo la figura de una asociación ilícita “con funcionarios del municipio y otras personas fuera del municipio que actuaban, por ejemplo, como proveedores truchos desviando fondos para supuestos servicios que nunca eran prestados”.