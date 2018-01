Zuccari celebró la detención, pero lamentó el tiempo perdido

La diputada provincial de la UCR dentro de Cambiemos Vanesa Zuccari se refirió a la detención del ex jefe comunal Jorge Fernández y afirmó que si bien es un hecho relevante que la justicia haya avanzado en ese sentido, “es una pena que haya sido tan tarde, porque se hubiese evitado el vaciamiento del erario público antes”.

Zuccari, que fue concejal por la UCR y tuvo un rol activo en las denuncias por corrupción contra la administración de Fernández dijo a una agencia de noticias local que “uno mientras fue concejal de la oposición veía cosas que no estaba bien, turbiedades en las licitaciones, cosas que se podían ver a simple vista y en determinadas ocasiones se recurrió a la justicia”.

“Primero lo hicimos unos, luego lo hicimos otros y sin embargo la justicia nunca nos dio la razón, o nunca pudo encontrar irregularidades o nunca trató de investigar”, lamentó.

Luego, la diputada reflexionó: “Creo que esto debería sentar un precedente y si hay un funcionario público investigado o sospechado, que la justicia vaya hasta el fondo, porque de esta manera nos evitaríamos el vaciamiento del erario público como ha sucedido en todos estos casos que vemos donde hay millones en juego que se usan para el disfrute de cuatro o cinco, pero no para el bienestar de los ciudadanos”.

“Si bien celebro este accionar es una pena que haya sido tan tarde”, concluyó.