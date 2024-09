Golía y Katopodis firmaron un convenio para obras

El intendente de Chacabuco, Darío Golía recibió este sábado en su despacho al Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. Allí, se firmó un acta compromiso para la ejecución de 8 cuadras de pavimento y 80 cuadras de luminarias LED para Chacabuco.

“Quiero agradecer al Ministro Katopodis, quien permanentemente nos visita, nos recibe, atiende nuestras inquietudes. En esta oportunidad, firmaremos un convenio para la ejecución de 8 cuadras de pavimento y 80 cuadras de luminarias para Chacabuco, para nuestros barrios. Es algo muy importante, que se complementa con el Presupuesto Participativo”, expresó el Intendente Municipal. Además, también se pactó llevar adelante el embellecimiento y la parquización del Parque del Barrio Los Crespones.

Golía adelantó también que “por otro lado, estamos trabajando para un aliviador vehicular para Chacabuco en los próximos años, con el objetivo de poder desagotar la cantidad de vehículos que llegan al casco urbano y deben pasar por el centro de la ciudad para llegar hasta el Acceso Hipólito Yrigoyen. Con ayuda de la Provincia podremos hacerlo en etapas”.

Gabriel Katopodis destacó por su parte que “en un contexto muy difícil de la Argentina, con toda la obra pública que depende del Gobierno Nacional frenada, acá en Chacabuco, por decisión y esfuerzo y buena administración del Intendente y del Gobernador, Axel Kicillof, ponemos en marcha obras. El Municipio tiene una agenda que tendrá a la ciudad en los próximos tres años con obras. En esta primera etapa se realizará lo que se acaba de anunciar: pavimento, luminarias y espacios públicos, que son tres proyectos ya aprobados y que antes de fin de año estarán iniciados”

El Ministro bonaerense indicó, además: “Estamos trabajando también en una agenda de agua y saneamiento pensando en la necesidad que tienen las familias chacabuquenses para el crecimiento, como planta de líquidos cloacales, extensión de redes. Y lo tercero, la reorganización del tránsito pesado, que es lo que también comentaba el Intendente”.

Consultado por la reanudación de la obra de la Variante Chacabuco de la Ruta Nacional Nº 7, frenada por decisión del Gobierno Nacional, Katopodis manifestó: “No estamos teniendo una respuesta clara, no hay ninguna certeza de qué van a hacer con esas obras. Lo más preocupante es que venían haciéndose a buen ritmo y en la medida que no se reinicien, terminar la variante va a costar muchísimo más de lo que estaba planificado. Necesitamos urgentemente que se reanude, porque no debe haber obra vial más importante que esta”.

Participaron del encuentro junto al Intendente Municipal el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Ex Intendente y Ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; la Secretaria de Obras Públicas, Patricia Sorichillo; el Presidente del Concejo Deliberante, Tomás Domínguez; el dirigente del Frente Renovador, Hugo Moro; la Concejala, Karina Geloso; y el referente de la Juventud, Nicolás Golía.