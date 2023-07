Un productor denunció que le robaron soja por $20 millones de un campo de Chacabuco

En los últimos días, ocurrió un millonario robo en un establecimiento rural ubicado en Chacabuco. Según pudo reconstruir su propietario, David Bustamante, todo pasó el 29 de junio pasado por la noche, ya que hasta la tardecita hubo gente suya trabajando en los lotes, realizando pulverización de barbechos. Cuando al otro día temprano regresaron para continuar el trabajo, se encontraron con esa realidad: un silobolsa totalmente destruido y el faltante de más de 110 toneladas de semillas de soja.

“El campo está a unos siete kilómetros de la Ruta Nacional 7, sobre un camino vecinal de tierra, por ahí es donde entraron con unas bateas, volteando unos alambrados y se llevaron gran parte de nuestro producido de este año. En la zona todos son campos agrícolas, así que no hay gente que se quede a la noche: van a trabajar a la mañana y se vuelven al pueblo por la noche”, dijo Bustamante al diario La Nación y agregó: “Estimamos que nos robaron cuatro equipos, unas 110 toneladas de semillas de soja que tiene una tecnología especial y que la estábamos guardando para sembrar, la declaramos a la compañía que vende esta soja y pagamos esa tecnología para ser más eficientes. Si se comercializa para consumo en las cerealeras, tiene un valor de $10 millones. Pero para nosotros, si la tenemos que salir a comprar de nuevo para siembra, el valor se duplica, son unos $20 millones, mucha plata”.

Hace más de 25 años que David y Lorenzo Bustamante trabajan en el sector agropecuario y son muy conocidos en la zona. El ser huérfanos de padre los obligó a salir a trabajar a temprana edad. Fue así que, con la ayuda de su madre que tenía un pedazo de campo, pudieron conseguir un crédito en un banco para comprar maquinaria y dar servicios para el agro. Para el contratista, el sector está cansado de que encima de las trabas y los palos en la rueda que tienen para producir a diario, suceden estas cosas.

“Estoy enojado con el sistema que, si no se hace algo al respecto, vamos a dejar de producir, no nos va a quedar otra. Si pagamos fortuna con los impuestos, nos merecemos que nos cuiden. Te da mucha bronca porque uno produce alimentos para el mundo, usando la mejor tecnología y, que después de una seca tremenda como la que tuvimos, nos pase una cosa semejante nos parte al medio″, remarcó.

Como no fue suficiente este año, también nos robaron el producto de muchísimo esfuerzo de parte de todos los que forman parte nuestro equipo de laburo, producir en este país se volvió un desafío cada vez más grande. Somos cada vez menos los que la estamos remando.

Muy lamentable pic.twitter.com/FHhJbQ1qLa — JuanBustamante (@JuanBus99) June 30, 2023

Bustamante indicó que siempre trata de ser optimista. “Siempre seguimos adelante. Pero ya que nos roben lo que producimos con tanto esfuerzo en todo el año y donde por la seca esta vez la cosecha fue de un 20%. Estamos muy saturados y amargados de que la gente se equivoque y nos tilden de terratenientes, sin saber que somos gente de zapatillas Flecha, que nos criamos en una pequeña chacra, donde salíamos en una Ford con motor Perkins”, subrayó y remarcó que no hizo la denuncia. “¿Para qué? No lo tengo asegurado y para que la policía me llame 20 veces y después de un tiempo me diga que no se resolvió nada, es perder el tiempo y los productores no tenemos tiempo para perder porque tenemos que trabajar. Seguramente, nuestra soja ya fue comprada en negro por alguna cerealera y nadie se enteró. Me siento muy manoseado por la política. No soy un renegado social y lo que más quiero es que al país le vaya bien, pero este no es el camino”.

Por último, el productor destacó que piensa seguir adelante, a pesar de todo: “El valor humano de la gente que trabaja conmigo y mi familia son lo que ayudan a sobrepasar esta situación y continuar en el camino del trabajo”.