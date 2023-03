29 agrupaciones exigen la expulsión de Silvia Gorosito del Concejo Deliberante

En el marco del 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la edil Silvia Gorosito del bloque de concejales de Juntos realizó un posteo en Facebook que generó repudio.

En este contexto, en la localidad de Chacabuco, la publicación que realizó la concejal del bloque Juntos, Silvia Gorosito, burlándose de los crímenes perpetrados por la Dictadura en Argentina, generaron el repudio de gran parte de la comunidad y de la política en general. Así, distintos funcionarios y agrupaciones repudiaron dicho posteo y exigieron su renuncia el Honorable Concejo Deliberante.

De esta manera, 29 agrupaciones de la ciudad y la Comisión Provincial por la Memoria enviaron un comunicado donde sostienen el pedido de renuncia. El miércoles se tratará en la sesión.

“Las declaraciones de la concejala Silvia Gorosito no son una sorpresa. El año pasado, para esta misma fecha, realizó una publicación en las redes sociales en la misma sintonía. Al asumir como concejal, los ediles del Frente de Todos manifestaron su repudio, sin tener respuesta favorable por parte de las autoridades del Cuerpo. Como militantes de distintas organizaciones, nos parece importante reflexionar sobre este hecho”, comienza el escrito y continúa: “Este año se cumplen 40 años del retorno democrático, y desde entonces estas fechas parecieran ser una causa de unidad nacional, ya que cada 24 de marzo no faltan las publicaciones, palabras, reflexiones o actos repudiando el Golpe de Estado y levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Es por esto, que no puede haber lugar en nuestras instituciones públicas para defensores de genocidas y represores. El camino de construcción del “Nunca Más” obliga a tomar las medidas más severas si de verdad se acompaña esta causa. Por eso, y apelando al supuesto compromiso de Juntos por el Cambio, exigimos la inmediata expulsión de la concejal Silvia Gorosito del Honorable Concejo Deliberante, espacio de representación ciudadana clausurado por la dictadura que la concejal Gorosito admira”.

Por último, el comunicado sostiene “sus declaraciones, son una clara incitación a la violencia, y una defensa de las prácticas más brutales y repudiables que hemos sufrido en nuestro país. Atentan contra la vida democrática y la libertad de participación social y política. Como miembro del órgano legislativo de Chacabuco, se convierten en un discurso que habilita y convoca a las peores manifestaciones sociales. Por estos motivos exigimos su inmediata destitución. Los lugares de responsabilidad política para los que nuestro pueblo nos elige, deben ser asumidos con la responsabilidad que nuestros tiempos históricos nos demandan. La democracia la cuidamos y defendemos entre todos y todas”.

Así, el escrito fue firmado por: LEALTAD, Agrupación molinera 14 de Enero, La Corriente de la Militancia, La Cámpora, Ateneo Nestor Kirchner, Espacio Patria, Movimiento Evita, Movimiento Mayo, Somos Barrios de Pie, La Casa de Todos, Instituto Proyectar, Ateneo Arturo Jauretche - Manuel Ugarte, MC La Capitana, Camino a la Victoria - Nuevo Peronismo, La Patria es el Otro, Uturuncos, Partido Justicialista, Frente Renovador, CTA de Los Trabajadores - regional Chacabuco Chivilcoy y Alberti, UOMA - Seccional Chacabuco, UOM - Seccional Chacabuco, Luz y Fuerza Mercedes - Seccional Chacabuco, SUTEBA - Seccional Chacabuco, Mesa Sindical, Centro de Estudiantes del I.S.F.D.y.T. N° 67, Centro de Estudiantes del I.S.F.D. N° 131, MST Chacabuco, Partido Obrero Chacabuco y Federación Agraria Argentina - filial Chacabuco.