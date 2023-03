Una concejal se burló de los crímenes de la dictadura y luego pidió “sinceras disculpas”

Ayer 24 de marzo se cumplieron 47 años del último Golpe Militar en nuestro país, y gran parte de la sociedad argentina volvió a pedir por más Memoria, Verdad y Justicia.

En este contexto, en la localidad de Chacabuco, la publicación que realizó la concejal del bloque Juntos, Silvia Gorosito, burlándose de los crímenes perpetrados por la Dictadura en Argentina, generaron el repudio de gran parte de la comunidad y de la política en general. Luego, la edil borró la publicación y, al otro día, pidió “sinceras disculpas” en un escueto comunicado. Además resaltó que “la historia tiene que ser contada en forma completa”.

En el posteo que publicó Gorosito en Facebook se observa el vuelo de un avión militar color verde, perteneciente al Ejército Argentino, arrojando al vacío a dos personas con la frase “feliz día del montonero”. Según vecinos de Chacabuco, esta no sería la primera vez que la concejal realiza este tipo de posteos burlándose o desconociendo los crímenes cometidos por la Dictadura en Argentina.

Al respecto, Alejo Pérez, concejal y presidente del Bloque Juntos de Chacabuco, en diálogo con el medio Chacabuco en Red, expresó: “Rechazo totalmente está publicación. Y no solo la publicación, sino cualquier expresión en ese sentido. No hay lugar para discutir estas cosas, ya está saldada para todos los que queremos vivir en Democracia ”.

Además, Pérez agregó que “desde el bloque y el Honorable Concejo Deliberante seguramente se analizarán los pasos a seguir pero, desde lo personal, deseo que se tome la medida más dura que pueda existir desde lo institucional. Y entiendo que el bloque está en la misma línea y piensan lo mismo que estoy manifestando. Cuando dijimos nunca más, es nunca más”.

Asimismo, la concejal del Frente de Todos en uso de licencia e integrante de “La Corriente de la Militancia”, Julieta Garello, repudió lo publicado por Gorosito. “No vamos a dejar pasar semejante nivel de agresión, violencia y cinismo por parte de este personaje, que no es la opinión de una simple ciudadana sino de una concejal de Juntos por el Cambio”, aseguró.

En el mismo sentido, Julieta agregó que la publicación de la concejal "no me sorprende y menos por ser del espacio del que forma parte, pero no por eso va a contar con nuestro silencio". Además, manifestó que Gorosito debería ser "expulsada como concejal y declarada persona no grata para no volver a poner un pie en las instituciones democráticas”.

“No lo digo solamente como militante política, lo digo como madre de dos hijos cuyos abuelos sufrieron el secuestro durante el terrorismo de Estado”, concluyó Garello.

El pedido de “disculpas” de la concejal

Luego de haber borrado la polémica publicación, la concejal de Juntos por el Cambio, Silvia Gorosito, escribió un escueto comunicado en Facebook donde pidió disculpas.

“Quiero expresar mis más sinceras disculpas por mis posteos en redes sociales en el día de ayer 24 de Marzo Día de la Memoria, Verdad y Justicia. No fue mi intención desconocer o minimizar los terribles crímenes de la dictadura militar”, afirmó la concejal.

Y en el mismo sentido dijo que “la historia tiene que ser contada en forma completa para poder conocer toda la verdad y empezar a sanar las heridas y trabajar juntos por una Argentina que nos incluya a todos”.