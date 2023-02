Renunció “Pipo” Gómez, secretario de Servicios Públicos de Chacabuco

En el día de hoy, el intendente municipal de Chacabuco, Víctor Aiola, recibió y aceptó la renuncia del señor Juan Carlos "Pipo" Gómez como secretario de Servicios Públicos. En su reemplazo se designó a Natalia Trinchero como titular del área. Cabe destacar que la Secretaría de Servicios Públicos se creó en febrero de 2022 y “Pipo” Gómez” fue quien estuvo a cargo desde ese momento.

El también ex delegado municipal en Rawson es uno de los implicados en el caso de supuesta corrupción denunciada por el concejal Javier Estévez donde también se encuentran Gabriel Vespasiano, ex subsecretario de Servicios Públicos y Pablo Alegre, ex jefe del Corralón municipal, ambos separados de su cargo por decisión del Intendente.