Santiago Serra Benítez, el muralista de Chacabuco que inmortaliza a los campeones del mundo

Desde hace más de 15 días, se puede apreciar en el Palacio Municipal de Chacabuco la obra que viene realizando Santiago Serra Benítez, un joven muralista que comenzó a realizar la técnica hace tres años. Así, luego de intervenir varios locales comerciales de la ciudad con su arte, fue convocado por la Dirección de Cultura del Municipio para llevar a cabo un mural en homenaje a los campeones del mundo.

“Me llamaron y me explicaron que querían hacer algo en referencia al mundial, entonces creamos el diseño y luego de varias etapas de correcciones llegamos al dibujo final”, comentó Santiago y explicó que “al principio iba a ser solo la figura de Lionel Messi, pero después llegamos a la conclusión que era mejor agregar a otros jugadores representativos de la selección”.

De esta manera, el diseño final incluyó también a Ángel Di María y a Emiliano “el Dibu” Martínez.

Una vez definida la idea final, Santiago puso manos a la obra y comenzó a plasmar todo su arte sobre un paredón de la Municipalidad de Chacabuco, contra la Escuela N° 1, frente la Plaza San Martín, en pleno centro de la ciudad. “La devolución de la gente es muy linda, cuando pasan se asombran porque es algo novedoso. Se acerca y me dan mucho cariño”, expresó Serra y agregó que “están ansiosos por ver el resultado final. El mundial generó cosas muy lindas y la gente fue muy feliz, por eso esta obra va a quedar en el recuerdo de todos”.

En ese sentido, comentó que el mural estará listo en pocos días y que seguramente va a ser muy fotografiado y visitado por todos los habitantes. “Comencé hace 15 días aproximadamente y ya estamos en casi un 80% del mural. Son jornadas de 8 horas de trabajo diario donde se disfruta mucho”, manifestó el artista.

Sus inicios

Santiago nació en Chacabuco y estudió Diseño Gráfico en La Plata. En el año 2019 volvió a su ciudad sin tener definido a qué se iba a dedicar. Entonces, su padre lo anotó en un taller de muralismo y allí conoció este arte que hoy está en auge.

“Luego de ese taller me quedé con esa experiencia y ahí conocí a una chica, que era la directora de la Escuela de Actividades Culturales que pertenece al municipio y me encargó pintar un mural en homenaje a las mujeres lactantes. Le dije que sí porque necesitaba laburar y estar en actividad”, sostuvo y agregó que “no tenía mucha experiencia, pero me fue bien y dos meses después seguí pintando. Le cambié la fachada a la heladería de mi mamá, el negocio de remeras de rock a mi tío y no paré”.

En la actualidad, Serra se dedica al muralismo comercial y se identifica con el realismo. “Fui tomando coraje y me fui animando. Empecé a visualizar qué se podía hacer con eso que venía practicando y a partir de eso, lo ofrecí a los negocios”, sostuvo y afirmó que lo que más le gusta de este tipo de arte es estar en continuo movimiento.

“Estar en la computadora diseñado y dibujando a veces te agobia, la mente está a full, pero el cuerpo está estático”, contó Santiago y reflexionó: “me encanta las dimensiones que puede llegar a alcanzar un dibujo en una pared. Es como una galería en la calle, que despierta emoción en la gente”.

Su futuro

Santiago mencionó que su idea es continuar realizando este tipo de trabajo y viajar por el mundo para conocer otras culturas. “Lo que estoy haciendo hoy es un sueño porque siempre lo visualicé y lo anhelé. Me imagino pintar algo así de la misma proporción de tamaño o más grande o pintar edificios en otros países. Quiero seguir evolucionando como pintor”, concluyó.