19 casos positivos de coronavirus en Chacabuco

Durante la noche del domingo, a través de una nueva transmisión en vivo, el intendente municipal Víctor Aiola, se dirigió a la comunidad, en el marco del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus.

Aiola confirmó los tres nuevos casos de coronavirus en Rawson y remarcó que el puebli se encuentra en fase 3; Castilla, por ahora en fase 4; y Chacabuco y las demás localidades se encuentran en en fase 4 ya que hay un contagio por conglomerado en Rawson. En ese marco, el jefe comunal brindó detalles sobre la propagación del virus y llamó a la colaboración y responsabilidad individual de toda la comunidad.

A su vez, agradeció al personal de Salud, que realiza el seguimiento correspondiente de cada caso positivo y el trabajo incansable de los diferentes equipos de Salud. Destacó la labor de quienes se encuentran controlando los accesos a la ciudad, y anticipó que en días se determinaría solo un ingreso habilitado a la ciudad para concentrar los controles.



"Yo confío en los vecinos de Chacabuco, confío en ese corazón grande, y en esa conciencia más grande aún, y se que no me van a fallar. De este lado les digo que vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo, no solamente para dar la batalla al Covid, sino también para dar la batalla en lo económico, en lo social, en todas esas pandemias que van a venir después que el Covid se vaya", expresó Aiola. Seguidamente agregó "sigamos trabajando juntos, sigamos siendo respetuosos, no hagamos comentarios que dañen al otro, no digamos cosas que no sumen, tratemos de comprender y tratemos de mirarnos hacia adentro".