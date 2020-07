Chacabuco: la ciudad volvió a la fase 4 y una de sus localidades retrocedió a la 3

Luego de transitar la fase 5 adaptada, en la que no llegaron a habilitarse las reuniones sociales ni familiares, el partido de Chacabuco regresó a la fase 4 de la cuarentena tras desencadenarse un brote de Covid-19 en la localidad de Rawson con diez personas infectadas, al cierre de esta edición. En tanto, este pequeño pueblo de 2140 habitantes baja a la fase 3. Por otro lado, se dio aviso a la Justicia Federal para que se investigue una fiesta clandestina que se desarrolló en un domicilio y que contó con la presencia de un vecino Covid-19 positivo. El partido de Chacabuco registra once casos positivos desde el inicio de la pandemia por coronavirus y siete recuperados.

El secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, y el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, informaron los principales cambios que tendrá la ciudad de Chacabuco junto con las localidades de O'Higgins y Castilla. En esta nueva etapa, la circulación vehicular será de 7 a 19, el horario comercial y servicios de 8 a 18, y se prohíbe, nuevamente, practicar deportes al aire libre que se habían habilitado en la fase 5, quedando permitidas las caminatas en un radio de 500 metros alrededor del domicilio particular, de 12 a 14 para mayores de 65 años y de 14 a 18 para menores de 65. El toque de sirena de los bomberos será a las 19. Con respecto a Rawson, se restringirá la circulación de 7 a 17, los comercios esenciales trabajarán de 8 a 16 y los no esenciales con venta al paso de 11 a 14. Deportes individuales, caminatas recreativas, construcción privada y gastronomía con presencia de clientes quedan sin efecto hasta nuevo aviso. Se informó, además, que todas las personas con covid-19 positivo en el partido de Chacabuco se encuentran en buen estado de salud.

Por su parte, el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola, aseguró que se tomarán medidas por la fiesta clandestina que se llevó a cabo en el pueblo de Rawson y que contó con la presencia de una de las personas con Covid-19 positivo. En este sentido, puntualizó que “a raíz de los últimos casos positivos de Covid-19, estamos trabajando para mantener controlada la situación epidemiológica y así contener los focos, ojalá podamos volver rápidamente a fase 5, es nuestro mayor deseo”. Agregó: “a su vez, quiero que sepan que vamos a informar a la Justicia Federal para que se investigue a la familia de la localidad de Rawson donde se habría realizado una fiesta con varios vecinos incumpliendo las normas establecidas. Estamos haciendo un esfuerzo enorme y realmente es injusto que haya personas que incumplan las normas municipales, provinciales y nacionales”.

“Es una irresponsabilidad”

El lunes 6 de julio se confirmó el primer caso de coronavirus Covid-19 en la localidad de Rawson, luego de que vecinos de la localidad compartieran el mate con un camionero proveniente de Pilar, en AMBA, que trabaja en el molino del pueblo. A partir de allí, se registraron nuevos positivos, entre ellos un caso autóctono, que adquirió la enfermedad tras permanecer en contacto con otro caso positivo. Más de ochenta personas entraron en cuarentena en el pueblo y se dispararon los casos sospechosos.

En el marco de las transmisiones en vivo que realizan las autoridades para informar sobre la situación sanitaria, el secretario de Salud de Chacabuco, Ignacio Gastaldi, dijo: “lamentablemente, tenemos constancia de que uno de los casos positivos asistió a una reunión social, de las cuales, desde el principio de la pandemia, estamos recomendando no realizar, esto nos lleva a que aumenten los contactos estrechos. Por esta reunión inoportuna y totalmente irresponsable, el número de estrechos debería ser menor, vamos a hacer la investigación epidemiológica correspondiente y los seguiremos de cerca, con la posibilidad de que haya nuevos casos confirmados si presentan síntomas”.

“Esto es grave, las reuniones sociales no están permitidas porque exponen a que mucha gente se infecte y adquiera la enfermedad, vuelvo a insistir con que las reuniones sociales están prohibidas, esto es fundamental, no solo para Rawson sino para todo Chacabuco. Por favor cumplan con lo que tienen que cumplir, llamo a la responsabilidad social de cada uno de los vecinos, porque la situación de salud pública puede complicarse de sobremanera. Entre todas las medidas de prevención, la de evitar reuniones sociales es fundamental”, señaló Gastaldi y enfatizó en la importancia de la responsabilidad individual en el contexto de pandemia.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, dijo que “Rawson y Chacabuco están en situaciones diferentes, hoy el foco de contagio está en Rawson y no queremos que eso pase en Chacabuco, por eso tomamos estas medidas, sin perder de vista que estamos interrelacionados” y agregó: “Rawson pasa a fase 3 y Chacabuco a fase 4”.

“Apelamos a la responsabilidad individual”

En diálogo con Democracia, el secretario de Seguridad, Marcelo Loyola, puntualizó: “en esta nueva fase 4 para Chacabuco, y fase 3 para Rawson, apelamos a la responsabilidad individual, al compromiso de cada vecino” y agregó que “en los últimos días se hizo un trabajo exhaustivo con personal de policía comunal, Dirección de Tránsito, Grupo de Apoyo Departamental y Grupo Motorizado para desarticular un total de 17 reuniones sociales: desde que comenzó la pandemia se efectuaron más de mil infracciones por violación de cuarentena obligatoria y elevadas al Juzgado Federal”.