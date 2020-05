Cerró la escuela de danzas urbanas en Chacabuco

Luego de trece años formando chicos en la ciudad de Chacabuco, cerró sus puertas la escuela de danzas urbanas. Debido a la falta de actividad por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la dificultades para afrontar los gastos comenzaron a ser cada vez más intensas y, por este motivo, el profesor Matías Salas decidió dejar de alquilar el local y suspender las clases virtuales.

"Desde mediados de marzo hasta mediados de abril estuve dando clases on line. Obviamente, no ganaba casi nada, no es lo mismo. Fue una readaptación tanto de los profesores como de los chicos, había que descargar aplicaciones. No es lo mismo dictar la clase en un local que desde la casa, no están dadas las comodidades tanto para el alumno como para el profesor. No se sumaron todos los alumnos y es entendible, la mayor parte de las familias no quiso acceder al pago de la cuota porque los chicos no querían tomar las clases on line", dijo Matías Salas al diario De Hoy.

Por otro lado, el profesor dijo que muchos están buscando generar ingresos de distintas maneras: "Yo fui por el lado de la pastelería, pero hay profesores que están haciendo milanesas, otros están vendiendo pollos asados los fines de semana, empanadas y budines. Yo veo todo lo que suben a las redes sociales. Nos adaptamos a otro tipo de vida económica para buscar la manera de tener un ingreso", dijo Salas a De Hoy.