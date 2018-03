Camera presentó la renuncia y Aiola compartió fotos juntos en Facebook

En las últimas horas, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Chacabuco, Mariano Camera, presentó la renuncia al cargo que desempeña. En estos momentos, el Intendente Víctor Aiola evalúa si la acepta y aún no dio declaraciones al respecto. Sin embargo, a primera hora de la mañana compartieron la reunión de gabinete y el jefe comunal subió fotos del encuentro en Facebook.

La rencuncia de Camera se conoció tras la publicación del ex funcionario Carlos Costa, quien denunció en su cuenta de Facebook irregularidades que involucran a Mariano Camera. El ex asesor letrado de Aiola escribió "luego de reunirme con las autoridades del club San Martín, me informaron que el señor Secretario de Gobierno, Mariano Camera, bajo promesas de beneficiarlos en aspectos económicos, le solicitaba a cambio que voten a un determinado candidato para Presidir la Liga de Fútbol. Lo que resulta inaceptable y podría configurar la comisión de un delito. Solicite a las autoridades del club que me manden las capturas de las pantallas y ciertos audios de los cuales surgía lo que manifestaron. Inmediatamente, como corresponde, se lo informé al Señor Intendente Aiola. Ante lo cual, me manifestó que ello no iba a quedar así. A la noche de ese mimos día me echo por wsp".