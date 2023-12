El intendente Vicente Gatica se despidió del personal municipal

Al concluir la jornada laboral de este jueves y, a horas de entregar su mandato tras 8 años de gestión, el intendente de Bragado, Vicente Gatica, fue saludado en el Palacio Municipal por el personal de las distintas áreas y dependencias de la gestión. Durante este emotivo encuentro, recibió numerosas muestras de afecto y agradecimiento por el tiempo compartido durante su administración municipal.

Emocionado, el jefe comunal dedicó cálidas palabras al personal, expresando que “durante estos 8 años todo lo que aprendí me lo enseñaron ustedes todos los días, y del haber compartido tanto esfuerzo. Esto no es de los dirigentes políticos, es de ustedes, que representan a más de 40 mil personas. Cuiden este lugar; el Estado es muy importante. Sigan trabajando así, como lo hicieron con esta gestión. Espero haber sido un buen compañero de trabajo. Hicimos lo mejor que pudimos para la comunidad. Todo lo logrado fue mérito de ustedes, los trabajadores”.

Y agregó: “En democracia, la ciudadanía se expresa y hace que sucedan estos hechos , y también es un aprendizaje. Sientan y llévense mi agradecimiento. No me voy a olvidar nunca de ustedes. Me voy tranquilo y orgulloso porque dejo aquí lo mejor, un gran equipo de trabajadoras y trabajadores, de una calidad humana extraordinaria. Muchísimas gracias por todo el respeto y afecto”.

Llevándose consigo solo sus pertenencias de trabajo y la foto de su familia, el jefe comunal agradeció y auguró éxitos para la gestión que inicia, quedando a disposición desde el rol que ocupe para la comunidad.