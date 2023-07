Vicente Gatica presentó a sus precandidatos

En el día de ayer, en las instalaciones del Centro de Jubilados de Bragado, ubicado en la calle General Paz al 700, se presentó en sociedad la lista de precandidatos que encabeza Vicente Gatica, quien aspira a su tercer mandato como intendente del Partido. Así, los precandidatos fueron presentados a través de un video en donde cada uno de ellos dejó un mensaje.

Luego, llegó el momento de los discursos, siendo oradores Alexis Camús en primer lugar, precandidato a diputado provincial; Valería Albici, quien encabeza la lista de precandidatos a consejeros escolares; Mauricio Tomasino, que es primero en la lista de precandidatos a concejales; y cerró la lista de oradores el actual intendente, Vicente Gatica.

“Los invito a votar masivamente en las urnas, porque Bragado necesita tener un diputado provincial”, expresó Alexis Camús y pidió la necesidad de que prime el consenso y el diálogo, herramientas fundamentales para que las cosas sucedan de la mejor manera posible.

Por último, dijo: "En este contexto económico que vivimos, a los pobres les cuesta el doble, y lamentablemente son muchas las personas en esta situación económica que actualmente tenemos en el país".

Por su parte, Valeria Albici, mencionó que "ser consejero escolar es velar por los edificios escolares. Es necesario que los mismos se encuentren en condiciones para que los chicos puedan comer una comida caliente, tomar su leche".

Luego, fue el turno de Mauricio Tomasino quien expresó su orgullo por la lista conformada: "es una lista integrada por distintos segmentos de la comunidad, por personas honestas, con capacidad, cada uno en su rubro", indicó y agregó “una lista que está preparada y dispuesta a trabajar desde el Concejo Deliberante por el Bragado que todos merecen".

Por último, Gatica, quien va por su tercer mandato indicó que "es muy gratificante que cada dos años se pueda concurrir a las urnas a votar", y más adelante, recordó palabras de él mismo cuando hablaba acerca de la necesidad de llegar al lugar en donde se resolvían los problemas, y cuando se decía que todos juntos era mejor que uno solo. "Eso sucedió y estamos acá desde el año 2015; la gente nos acompañó porque confió en lo que decíamos y porque cumplimos siempre", expresó, y agregó: "cinco elecciones hemos ganado; la gente nos vota no por lo que hicimos, sino por lo que vamos hacer". Para concluir, manifestó que "no queremos volver al 2015, donde Bragado era tierra arrasada, no queremos volver a ese momento".