Sorpresa en la Región por el vuelo de un avión de la Fuerza Aérea

Cerca del mediodía varios distritos de la Región (entre ellos de Lincoln, Pinto, Bragado y Los Toldos), se vieron alertados por el sonido que genera el vuelo de un avión. Claro que esta vez, según contaron, ese ruido era mucho mayor y diferente al de uno de vuelos comerciales. Preocupados por la situación, muchos de ellos salieron de sus hogares a ver qué sucedía o dejaron de hacer la terea que estaban efectuando.

Todos coinciden en lo mismo: un avión sobrevoló las localidades a muy baja altura. Algo poco inusual y que no estaría permitido. Al parecer, ese avión sería de la Fuerza Aérea Argentina y su aparición se habría dado a causa de la realización de operaciones de entrenamiento militar. Lo cierto es que, en ese momento, donde todos miraban al cielo, nadie sabía el porqué del bajo vuelo. Es más, desde la Administración Nacional Aviación Civil (ANAC), aseguraron no tener competencia sobre ese tipo de operaciones y dijeron no haber recibido denuncias al respecto. “Si las hubiera, se lleva a cabo una investigación”, aclararon.