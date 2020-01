El "Tecla" Ernesto Farías fue tentado por Unidos de Olmos

El delantero Ernesto "Tecla" Farías podría volver al fútbol ya que analiza una oferta de Unidos de Olmos, campeón de la Liga Amateur Platense de fútbol y único representante local en el próximo Regional Amateur, que peleará por 4 ascensos al Federal A.

El "Tecla", quien en mayo venidero cumplirá 40 años, fue tentado por Marcelo Ojeda, exarquero de Lanús, River Plate y Estudiantes de La Plata, entre otros, que es el entrenador del equipo y el propio Farías quedó en responder en los próximos días al ofrecimiento.

En Olmos, club que formó futbolísticamente a Lucas Lobos, se ilusionan con el sí de Farías y el propio Ojeda señaló que "en las charlas que tuvimos me demostró que tiene ganas de jugar, sigue entrenando, se mantiene en forma y lo vi impecable".

"Lo conozco de mi paso en Estudiantes en el 2000 y siempre tuvimos una muy buena relación. Estamos tratando de convencerlo, el sábado estuvo con nosotros en un amistoso que jugamos y lo veo entusiasmado", aseguró Ojeda en diálogo con "La Revolución del Fútbol" de 221 Radio de La Plata.

Farías tuvo un último paso por América de Cali, hace ya varios meses que no juega y no pudo cristalizar su sueño de retirarse en Estudiantes y, en La Plata, estuvo presente en las dos fiestas inaugurales del nuevo estadio, donde se lo observó de muy buena forma física.