"Mandinga" Percudani le pidió a una concejal de Bragado que no se retire de la política

DEPORTE Y POLÍTICA

El emblemático ex futbolista bragadense, campeón del mundo con Independiente, le envió un mensaje a la edil saliente Daniela Monzón, "desterrada" del PRO tras un conflicto con el gobierno municipal de Vicente Gatica. "Quiero darte fuerzas y aliento, no queremos que dejes la política", expresó el ex delantero.