El intendente municipal Carlos Ferraris brindó un extenso informe de su gestión

El intendente municipal, Carlos Ferraris, realizó un relevamiento anual de la gestión, donde detalló lo realizado durante todo el 2023 en cada área que compone el municipio de Leandro N. Alem, en la apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante.

En principio, el jefe comunal llamó a trabajar juntos, unidos, mancomunados, pero instó a interpretar la realidad “correctamente”.

Así, durante la exposición realizada por el intendente se mencionaron los trabajos, obras y asistencias que brinda la Municipalidad de Leandro N. Alem en todo el territorio distrital, pero también dejó importantes conceptos sobre la realidad socioeconómica que vive el país.

En primera instancia, mientras mantenía su postura en contra del DNU y la fallida Ley Ómnibus, Ferraris explicó de manera sencilla por qué el distrito corre riesgo de no recibir más obras públicas que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

En cuanto a la concesión de obras públicas a privados: las que no se iban a hacer, ahora pasan a manos privadas- dijo-. Me pregunto qué privado va a querer hacer una obra como una pileta climatizada gratuita en este distrito, ni planta potabilizadora, ni CAPS, ni escuelas, ni pavimento sin cargo al frentista. Porque no son rentables para ellos, pero conllevan una mejora sustancial a la vida de la gente. Precisamente por eso el Estado es quien las financia; contratando también a privados para su ejecución en casi todos los casos, pero controlados por él”.

Acción Social

Respecto al área de Acción Social, puso en conocimiento la función de orientación, contención, capacitación y asistencia a aquellas personas y/o familias que lo hayan necesitado.

“En líneas generales, se asiste y acompaña a más de 2500 familias del distrito, atención que no solo se realiza en las oficinas del área sino también a través de visitas domiciliarias”, dijo.

“En relación con las cuestiones de índole sanitaria, se ha trabajado en forma articulada con los diferentes servicios del Hospital Municipal y Unidades Sanitarias de las localidades, en cuanto a gestión de turnos médicos, estudios recetados, traslados de pacientes, hospedajes para los mismos y sus familiares, trámites de solicitud de prótesis, insumos, medicación crónica y oncológica”, apuntó.

Mencionó que con el Servicio Social del Hospital Municipal se ocupan de las personas indigentes que se encuentran internadas y no tienen familiares, articulando con Salud Mental, Hogar de Discapacidad y /o Dirección de Tercera Edad.

“Por otra parte, se ha llevado a cabo la inscripción, monitoreo y seguimiento de los siguientes programas como Más vida, para garantizar la alimentación básica de la población materno-infantil en riesgo, a través del refuerzo nutricional de mujeres embarazadas a partir de los 3 meses de embarazo, y niñas y niños de 0 a 6 años; o el Programa de

Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco; el Programa Municipal de Mejoramiento Habitacional, que está destinado a aquellas personas que deseen realizar una mejora y/o construcción en su vivienda, entre otros.

Salud

Otro de los informes que el intendente Ferraris comunicó en la apertura de sesiones fue el de Salud, realizado por el director de Salud, doctor Claudio Rocoma.

En este sentido, destacó que el Hospital brinda actualmente la atención en casi todas las disciplinas, un servicio de diagnóstico por imágenes a la altura de hospitales de mayor dimensión, que cuenta con radiografías digitales, mamografías, ecografías generales y especiales con doppler color, tomografías axiales computadas.

Apuntó que hay dos Unidades Sanitarias totalmente equipadas en las localidades de Alberdi y Alem, con guardia médica activa y enfermería las 24hs, y las Unidades Sanitarias de El Dorado, Fortín Acha y Colonia con guardia de enfermería y ambulancia las 24hs.

Mencionó el proyecto de evaluar fonoaudiológicamente a todos los niños de 1° año de Educación Primaria, para detectar tanto problemas auditivos como de lenguaje, entre otras iniciativas.

Por otra parte, habló de la incorporación al Servicio de Psiquiatría de la Dra. Trinidad Blanco, tanto para atender pacientes ambulatorios y externos como para urgencias en salud mental, uniéndose a los psicólogos de los consultorios externos del Hospital y al equipo que funciona en el CIC –Centro Integrador Comunitario.

Además de hablar sobre la renovación de personal en los servicios de Oncología, Urología e Infectología, señaló la creación del Servicio de Traumatología, con una guardia permanente en la especialidad.

Destacó que la Dra. Gloria Cóppola atiende desde ahora en Cardiología Infantil –cardiopatías congénitas, su diagnóstico y tratamiento- en tanto que en el área de Gastroenterología –a cargo del Dr. Luciano De Mingo- se realizan, además de estudios y tomas de biopsias, la colocación de stents esofágicos y las gastrostomías endoscópicas.

Mencionó al Servicio de Farmacia del Hospital, que atiende por ventanilla un promedio de 60 pacientes diarios, proveyendo insumos, métodos anticonceptivos, leche maternizada, insumos descartables y medicamentos, que en el 2023 sumaron un costo de $171.869.000-.