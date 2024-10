Se realizará una jornada para concientizar sobre ludopatía y los riesgos en adolescentes

El aumento de casos de ludopatía en adolescentes ha encendido las alarmas en el distrito de General Arenales. Cada vez más jóvenes caen en la trampa de las plataformas digitales y aplicaciones de juegos, arriesgando no solo su bienestar económico, sino también su salud mental y, en los casos más extremos, hasta sus propias vidas.

En respuesta a esta preocupante situación, la profesora Anabella Sosa, junto a la directora de Juventud, Caty Nascimbene, impulsaron la organización de una charla abierta a toda la comunidad, que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de octubre a las 19:30 hs. en el Centro Cívico de General Arenales. El encuentro contará con la disertación del licenciado en Psicología Francisco González, un especialista con vasta trayectoria en salud mental, quien abordará los efectos devastadores de la ludopatía, particularmente en los jóvenes.

Bajo el provocador título: “¿Cuánto perdés cuando ganás? La ludopatía no es un juego”, González buscará poner en palabras lo que muchos aún no quieren ver: el juego compulsivo va más allá del simple entretenimiento. Es una enfermedad que afecta directamente el desarrollo emocional y psicológico de nuestros adolescentes, atrapándolos en un círculo vicioso del que no es fácil salir.

En apoyo a la difusión de esta problemática, equipos de fútbol de la región levantaron la bandera contra la ludopatía antes de iniciar sus partidos esta semana, haciendo visible la importancia de tomar acciones concretas para prevenirla. La movilización de los propios jóvenes en torno a esta causa demuestra que el problema no es ajeno a ellos, y que es urgente generar conciencia desde edades tempranas.

Con el respaldo de la Dirección de Juventud y la participación activa de docentes, la jornada busca, no solo informar, sino también abrir un espacio de diálogo sobre cómo proteger a nuestros hijos del peligro silencioso que representan las apuestas y juegos en línea. Este encuentro invita a reflexionar sobre los riesgos que muchos adolescentes corren a diario, mientras buscan una salida fácil en el mundo digital.