Se presentará el libro “El gran mariscal”

Luego de cinco años de trabajo, el periodista oriundo de General Arenales, Fernando Focareta presentará el próximo 5 de septiembre, en la Biblioteca Pública, un libro con la historia del distrito. Así, “El gran mariscal” fue realizado a partir de la recopilación de información y de la confección de más de 70 entrevistas, bajo la editorial Ediciones de las Tres Lagunas de Junín.

Así, el título del libro repara en la vida Juan Antonio de Arenales, donde una de sus jerarquías fue “el gran mariscal”, obtenido en Perú, en reconocimiento a su trabajo en la gesta de la independencia.

“Hace cinco años terminé de escribir un libro sobre mis abuelos tamberos y ahí se me ocurrió la idea de escribir un libro sobre Arenales, ya que el distrito tiene 134 años y no cuenta con ningún material bibliográfico al respecto”, relató Focareta y agregó “al principio me costaba conseguir información sobre la historia, por eso, de a poco empecé a buscar material a partir del relato de gente mayor”.

En ese sentido, el periodista que conduce un ciclo radial los días sábado de 9:00 a 12:00 horas, contó que el libro comienza con su infancia, el barrio, el jardín de infantes, la primaria y la secundaria. “Luego me abro a la parte de la historia que no viví, y es algo muy lindo, porque parece una máquina del tiempo donde me meto y empiezo a contar desde ese lugar”. Además, cuenta con más de 300 páginas ilustradas con fotografías históricas.