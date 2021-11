Emotivo reencuentro de ex bancarios del Banco de Junín

El pasado sábado, 6 de noviembre, con motivo del Día del Bancario, ex compañeros del Banco de Junín, provenientes de distintas localidades de la reunión, se reunieron para festejar en un almuerzo.

La cita fue en una parrilla y restaurante de la ciudad de Teodelina, La Caserita, cuyos dueños y personal brindaron excelente atención y exquisito menú. Para amenizar, el show musical de Carlos Pimienta, después del almuerzo.

En la oportunidad, ex bancarios que cumplieron 50 años desde que abrieron la ex sucursal en Arribeños fueron agasajados y Obdulio Tintorelli les entregó un pergamino a cada uno.



Hubo 55 comensales, entre ex bancarios y familiares para agasajar a los ex empleados que pasaron por Sucursales del Banco de Junín.

Participaron Obdulio Tintorelli, Carlos Di Cico, Hugo Del Valle, Omar Castro, Aurelio Brizuela, Daniel Marcheto, Mario Salvucci, Adrián Agosti, G. Oressi, H. Pascucci, Pablo Merad, de la Ciudad de Junín; Eduardo Guano, Miguel Mairal, de Vedia; Roberto Capaldi, C. Giménez y Osmar Pérez de Gral. Arenales; Oscar Risso y Carlos Pimienta de Ascensión; Omar D ´Allasta de Venado Tuerto, Santa Fe; Alberto Nasutti de Ferré; Haroldo Bovetti, Armando Olocco, Alda Ríos, Daniel Fariolli y Eulogio Mendoza de Arribeños.