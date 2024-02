El reencuentro entre Sabrina y Alan fuera de la casa de Gran Hermano

Alan Simone y Sabrina Cortez se conocieron dentro de la casa de Gran Hermano y estuvieron juntos en situaciones tan íntimas que el novio de ella decidió enviar un comunicado para retirarle su apoyo dentro del reality por la desilusión que sintió al verla comportarse de esa manera.

Pero además, resultó que el novio de Sabrina es íntimo amigo de Sergio "Kun" Agüero, quien desde su canal de streaming le pidió al público que la votara para que dejara el juego.

Finalmente, Alan fue eliminado en la anteúltima gala, mientras que el domingo pasado muchos se sorprendieron al ver que quien se quedaba afuera era Sabrina.

Al día siguiente, la invitaron al debate de Gran Hermano y reconoció que su relación con Brian Fernández no iba bien cuando ella decidió ingresar al juego: “Me la jugué... Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba, replanteándome un montón de cosas de mi relación, que no pude procesar afuera, y que encima me mandan al casting, y yo sabía que venía a Buenos Aires al casting y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación”.

En pleno proceso de dejar a su novio, entró al programa y se encontró con Alan: “Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta... Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”.

“Me parecía un montón jugármela adentro de la casa y bueno, no sé. Me hubiese gustado no procesar tantas cosas de tantos años de arrastre ahí adentro de la casa y poder jugar”, reflexionó. Entonces Alan ingresó al estudio del programa y se dieron un fuerte abrazo. Él la invitó a cenar y reconoció que le gusta Sabrina, pero los panelistas le preguntaron a ella si estaba soltera y aún no lo tenía muy claro: “No sé, pregúntenle a Brian, pero creo que sí. No pude hablar y la verdad es que no quiero meterme mucho ahí. Calculo que sí, y hay un montón de cosas que tenemos que hablar y poner papeles en la mesa de mí parte y seguramente de la de él también”.