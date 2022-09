Reencuentro de Ex Soldados de Grupo de Artillería 101

El sábado 17 de setiembre último, en horas del mediodía, hubo un reencuentro de ex soldados de la Batería Tuyutí del Regimiento de Artillería 101, teniente general Mitre (actualmente G de Artillería 10) de Junín.

El encuentro fue convocado por ex soldados de la Región y tuvo lugar en una casa quinta camino al balneario Laguna de Gómez, donde degustaron un rico menú, compartieron charlas y anécdotas.

Llegaron de varias localidades vecinas, como así también del gran Buenos Aires, las siguientes personas: ex soldados dragoneantes Dr. José Luis De Miguel y Rodolfo Perkusic, de Junín; Héctor Chaves, de Capital Federal; Oscar Alfredo Echevarne, de Arribeños; ex soldados Francisco Bendada, José Urquiza y Mario Gallo, de Junín; José Fenoglio, de Ascensión; Jorge Prato y Marcelino Campos, de Capitán Sarmiento; Osvaldo Ruticci, de Rafael Obligado; Juan Bustos y su hijo Cristian, de Chacabuco; Argentino Castellano, de Merlo, provincia de Buenos Aires; Jorge Araujo, de Lincoln; Carlos Carrizo, de Villa Cañas , provincia de Santa Fe, y el ex soldado electricista del cuartel Eulogio Mendoza, de Arribeños.