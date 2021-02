Anticiparon las obras que se ejecutarán en Ascensión durante 2021

El concejal Edgardo Battaglia se refirió a las obras que se llevarán adelante en la localidad de Ascensión durante el año 2021. En este marco, en diálogo con FM Encuentro dijo: “La intendenta local, Erica Revilla, reunió a los delegados de las localidades del Distrito y al secretario de Obras Públicas para presentar las obras que se llevarán a cabo este año en cada uno de los pueblos; se presentó el proyecto, estamos muy contentos con eso, yo fui en calidad de edil y también porque voy a estar colaborando con el Ejecutivo Municipal. Son obras muy importantes, no son solo proyectos, ya están gestionadas y con asignación presupuestaria, ya sea municipal o provincial, según el caso”.

“Va a haber siete u ocho obras importantes por localidad, en lo que respecta a Ascensión. Una de las primeras va a ser la repavimentación y arreglos integrales del acceso de Avenida Centenario, desde la Ruta 45 hasta la planta urbana. Es una necesidad que había que abordarla, el Ejecutivo lo ha gestionado, el estado era regular, había que subsanarlo, ha sido una promesa de campaña. Esto tiene mucha trascendencia y con una inversión cercana a los 38 millones de pesos, además, con un plazo de obra de seis meses. Estamos realmente muy contentos con eso”, dijo Battaglia.

Por otro lado, destacó que “la remodelación integral de la plaza en Ascensión también se va a hacer, ya comenzaron los trabajos y apuntamos a que sea veloz el avance. El delegado municipal ha trabajado mucho. Son obras de carácter estético, para la armonía del pueblo, pero también hay otras vinculadas a la salud, la calidad de vida, la dignidad de las personas. Ahí tenemos una promesa electoral que vamos a poder concretar: agua potable en el barrio Estación. El agua potable es una obra básica que no se ve, pero que es muy importante”.

“También, en el ámbito de salud, en el barrio Estación, se trabajará con el sendero deportivo. Trabajamos con la integración de los barrios en las localidades que deben gozar de la conexión y no estar aislados”, dijo Battaglia y anticipó que “va a haber una nueva Unidad Sanitaria para el pueblo, concebida bajo los estándares modernos de este tipo de salas, con ingreso y egreso de ambulancias por distinta arteria, que eso es importante para las emergencias. Este proyecto va a ser presentado a la comunidad, va a ser un antes y un después para la salud del pueblo. El anuncio oficial estará a cargo de la intendenta Erica Revilla. Nos es muy grato apostar a la salud del pueblo”.