Indignación en Arenales por basura fuera de lugar

Desde la Municipalidad de General Arenales compartieron imágenes de basura arrojada en el piso y de resaltaron que "para que el programa de reciclado funcione debe ser con el esfuerzo de todos y para todos".

A su vez, recordaron que en los puntos limpios solo deben depositar los residuos secos y que los días de lluvia no se deben colocar. "Estas fotos fueron tomadas en la localidad de Ferré, con basura que no correspondía" apuntaron y agregaron que "no se debe colocar material reciclable cuando no está el bolsón blanco en el punto limpio".