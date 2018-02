Lerda: "en Arenales no podemos resolver emergencias obstétricas"

En los últimos días, se pudo ver en la red social Facebook una publicación en la que se cuestiona el proceder médico ante el caso de una mujer embarazada en el Hospital de General Arenales. Tras el conocimiento público del hecho, el nuevo secretario de Salud, Marcelo Lerda, se refirió al tema y expresó su opinión en el programa La noticia dislocada que se emite por RGA 104.3

La publicación que compartió el hermano de la mujer embarazada:

Al respecto Lerda dijo que "no tenemos guardia obstetricia las 24 horas, ni pediatría las 24 horas. Es un caso particular, hay que analizarlo bien, no podemos generalizar. El médico no estaba en Arenales, estaba en otra localidad. Nosotros dependemos de gente que no está acá, no es tan fácil. No hay manera de que podamos resolver una emergencia obstétrica".