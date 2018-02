Emotivo recuerdo de Lerda a su padre, memorable médico rural de Arenales

El Dr. Marcelo Lerda, nuevo secretario de Salud del distrito de General Arenales, visitó el programa radial La noticia dislocada que se emite por RGA 104.3 y habló de distintos temas vinculados a su trabajo e historia personal.

En primera instancia, recordó a su padre, Dr. Marcelino Lerda, memorable médico rural de Arenales y dijo que "él no era solamente médico, era amigo, psicólogo, fue multifacético, él quería educar" y agregó "en esa época no había especialidades, había que resolver cosas que hoy se resuelven más fácil, le ponían vocación, jamás lo escuché decir que no, estuvo a disposición hasta el último día de su vida, fue un hombre muy bueno con un carácter muy fuerte".

Consultado por una reflexión acerca de la medicina actual, Lerda dijo que "se ha perdido la relación médico paciente, lamentablemente es así" y agregó "no podemos entablar una relación con los pacientes, la gente va de consulta en consulta, hoy tenemos una medicina despersonalizada. En las localidades chicas tiene que seguir habiendo un médico de familia".

Respecto de su madre, Mabel Susana, quien también falleció en un trágico accidente de tránsito junto a Marcelino Lerda, la recordó al decir "tenía mucho amor por los chicos del barrio, ella siempre apostó a la educación, era una gran mujer, fue muy compañera de mi padre".