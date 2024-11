Capacitación para cooperativas del partido de Alem

La Autoridad del Agua Bonaerense brindó una capacitación a las cooperativas del partido de Alem y la región.

La reunión se llevó a cabo en Alberdi, con la asistencia de representantes de varias entidades cooperativistas y federativas de la Región IV, entre ellas COPSA - Cooperativa de Provisión de Servicios de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Juan Bautista Alberdi- y CAPLA -Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Leandro N. Alem Ltda.-

El intendente Ferraris dio la bienvenida a los funcionarios de la entidad provincial, al director Mag. Máximo Lanzetta, el Ing. Patricio Gabilondo y equipo de trabajo. “Las cooperativas son dinámicas –dijo el jefe comunal-, hay que hacerlas crecer en servicios y servicio, con gente capacitada y responsable”.

“Si nos dicen ‘el modelo son las cooperativas’, bueno, todo bien. Pero a su vez deben posicionarse en la situación actual y el contexto económico de la gente, haciendo un equilibrio justo entre servicio y costo. Seguramente también son víctimas de decisiones político económicas que las exceden, pero tienen que replantearse el por qué hay vecinos que quieren dejar el servicio. Lo aclaro porque a veces algún cooperativista me dice ‘no, acá la política no entra’; y es un concepto errado. Lo que puede no entrar es la política partidaria, pero desde el momento en el que se brinda un servicio público, la política está presente en decisiones y acciones”, afirmó.

Máximo Lanzetta, director vocal de ADA, se refirió a la situación actual. “Estamos atravesando un período muy difícil, y tenemos que ser ingeniosos para poder brindar un servicio de calidad a todos los bonaerenses. Es un punto importante, porque es donde tenemos que pensar en cómo amalgamamos lo técnico con los contextos sociales, económicos, políticos, para llegar a un buen resultado. Ese es nuestro objetivo, y en ello las cooperativas son clave”.

“Gran parte del entramado en la Provincia lo llevan a cabo las cooperativas; si bien también se trabaja con ABSA, reactivando obras luego de que el Gobierno nacional retirara los fondos”, destacó.

Por su parte, Patricio Gabilondo, director provincial de Control Técnico y Calidad: “Agradezco la excelente predisposición demostrada por el intendente Ferraris así como la presencia de las federaciones que nos acompañan en este Plan Rumbo, que amalgama Gobierno provincial, empresas y organizaciones de la sociedad civil y tiene como objetivo fomentar la colaboración y el desarrollo de espacios que fortalezcan las actividades mutualistas en la región”.

“Les traigo el saludo de nuestro presidente Damián Costamagna, pero también quiero destacar a alguien que tuvo mucho que ver en todo esto como es el actual ministro Gabriel Katopodis, quien desde un inicio nos apoyó en esto de la agenda territorial”, apuntó.

“Esta capacitación no es meramente expositiva, es el vínculo que queremos forjar con ustedes, que ya tienen muchísima experiencia en enfrentar situaciones con las herramientas que tienen a mano. Desde nuestro lugar, queremos brindar nuestro conocimiento, pero también que ustedes sepan que estamos abiertos y a disposición para contactarse con nosotros cuando quieran o lo necesiten”, concluyó.