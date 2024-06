Señalan el desfinanciamiento en materia de salud por parte del Estado nacional

En las instalaciones del Centro de Asistencia Primaria de la Salud (CAPS) se realizó un encuentro entre los responsables provinciales de la salud en el distrito y en la región.

Estuvieron presentes Lucrecia López, directora de Región Sanitaria III; Gimena Michelozzi, coordinadora Regional de Salud Mental; el director de Salud Municipal, Claudio Rocoma; más las profesionales de las diferentes áreas del ámbito de referencia.

Al respecto, Lucrecia López, directora de Región Sanitaria III, manifestó: “Venimos sosteniendo reuniones mensuales con los secretarios de Salud. En este caso, queríamos visibilizar un poco el área de Salud Mental, y empezar a fortalecer las estrategias que tiene el equipo para ir implementando durante todo el año en el Municipio”

La funcionaria dijo que en esa visita se interiorizaría sobre cómo estaba el sistema de salud local, y reforzar algunas metodologías de trabajo, en torno al Plan Quinquenal. Según lo expuesto, una de las fortalezas de ese plan, que ya lleva dos años en ejecución, es precisamente la salud mental, por lo cual seguían trabajando, armando redes, fortaleciendo la gestión del gobernador Axel Kicillof. “Queremos escuchar a todas las voces del distrito. Por eso convocamos a nuestras compañeras del CPA y de Salud Mental, para elaborar juntas propuestas de trabajo. Hemos desarrollado puntualmente desde la pandemia un abanico de opciones que se ha ido implementando para dar la máxima contención que se pueda a la comunidad”, apuntó.

Respecto de las políticas provinciales y municipales versus las decisiones a nivel nacional, la funcionaria dijo que había un gran desfinanciamiento, proveniente del Ministerio de Salud nacional hacia la provincia. “Hemos visto días atrás las barbaridades que se cometen desde el Ministerio de Capital Humano respecto de los comedores populares y su aprovisionamiento. Todo eso por supuesto impacta en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos un gobernador que la pela, que trabaja muchísimo y que hace esfuerzos permanentes para que nada falte”, dijo.

“Es importante que podamos seguir trabajando en red, para prevenir el impacto futuro que tenga el desfinanciamiento del Estado nacional sobre las provincias y los municipios”, señaló López.

Salud Mental

Por otra parte, Gimena Michelozzi, coordinadora regional de Salud Mental, manifestó que la salud mental formaba parte de la vida de todos, incluso en un contexto social y económico tan particular como es el actual. “Es una construcción fuertemente relacionada con el ámbito de los derechos humanos”, señaló.

“Venimos desde el 2019 con una fuerte impronta en lo que hace a la política sanitaria en el ámbito de la salud mental en la provincia de Buenos Aires – dijo Michelozzi-. Tenemos un área muy fortalecida que es la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia en el Ámbito de la Salud. Y estamos haciendo un trabajo muy profundo de transformación del modelo de atención en salud mental, que claramente impacta en la atención de los monovalentes (aquellos centros de salud que atienden una sola especialidad, en este caso los manicomios que tenemos), sino también la ampliación de la parte de salud mental en los hospitales generales, tanto en guardia como en internación.

Pero también en lo que hace a los dispositivos con base en la comunidad. Por eso este encuentro con las compañeras, como la secretaria de Acción Social y la gente del CAPS, para integrar articulaciones y propuestas de trabajo para fortalecer la salud mental de la población”.

El Hospital

Claudio Rocoma, director de Salud Municipal, afirmó: “Este es un gobierno cruel, y hasta pareciera que hay un cierto disfrute en esa crueldad. Las políticas globales, y no solo las que afectan al ámbito de la salud, que ya las conocemos y sabemos lo que está pasando con las prepagas, van a hacer que al hospital público acunda cada vez más gente. Con un 55% de pobreza y un 17% de indigencia, estamos en una situación catastrófica, peor que la previa del tristemente recordado 2001”

“Todo lo dicho –continuó diciendo el doctor Rocoma- repercute no solo en la atención de las personas en los centros de salud, sino también en las condiciones sanitarias en los hogares, con los aumentos en los servicios públicos que implican un empeoramiento de la alimentación, trastornos cognitivos que hoy no se ven, pero que van a traer consecuencias en el futuro”.

“El impacto en la sociedad de esta etapa de carencias va a ser enorme y grave, en la salud física y mental, en el acceso a la salud. El gobernador está haciendo un esfuerzo sobrehumano para que todo siga igual, pero va a llegar a un punto de no retorno. Por eso agradezco a Lucrecia y Jimena que estén acá hoy, y que estimulan un trabajo en red, horizontal, con nodos, en los que la contención es completa y efectiva”, dijo.

Finalmente, el director hospitalario señaló: “Nosotros seguiremos trabajando codo a codo con nuestro gobernador y nuestro ministro de salud para evitar males mayores, pero el estigma de no tener para comer, de no poder mandar los hijos a la escuela porque no tienen zapatillas, de pasar frío y hambre, todo eso que hoy no podemos medir, va a dejar huellas en toda la sociedad. Hay que trabajar mucho en esos aspectos, y me pone contento que en este difícil contexto podamos seguir trabajando”.