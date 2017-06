Obras de seguridad vial demoradas

A LA ESPERA

Desde el municipio instan a que las obras de seguridad vial en Alem y Alberdi se concreten. Apuntan que si bien estaban previstas por la anterior gestión, la devaluación de la moneda distorsionó los precios y hubo demoras que aún no han sido salvadas.

Al ser consultado sobre las obras de seguridad vial en el Distrito, principalmente aquellas que no se han hecho como la del acceso a Leandro N. Alem, el intendente Conocchiari dijo: “sabemos de la situación de Alem, que es sumamente riesgosa. Lo hemos hecho saber, lo hemos documentado, se ha pronunciado el Concejo Deliberante en su momento, se han mandado sucesivamente notas a los organismos, a la concesionaria, haciéndolos responsables de la situación de peligrosidad, porque realmente es una situación de peligro, perjudicial de todo aspecto, como para la fábrica de fideos que tiene limitado su ingreso, y para toda la gente que transita en el sentido en el cual no hay dársena de frenado, ni banquinas. Hay que ingresar a la localidad al ritmo que se circula en la ruta lo cual es altamente peligroso”.

Recordó que la obra fue decidida por el gobierno anterior, por el Occovi, se dicto la resolución, asignando el financiamiento, para las obras de Vedia, que se hizo, y también el acceso Irigoyen, Alem y Alberdi, que no pudieron concretarse.

Según lo expuesto, el proyecto era del gobierno anterior y estaban los fondos, pero sucedió la devaluación y se distorsionaron los valores, cambio de proyecto, idas y venidas, sin que la obra de Alem se haya reanudado e iniciada la de Alberdi.