El Municipio de Ameghino repudió violento ataque a un concejal

En la tradicional conferencia en vivo por Facebook que todos los sábados realiza el intendente Calixto Tellechea y sus funcionarios, el jefe comunal se refirió al ataque sufrido el miércoles último por el concejal Germán Berdezagar en la localidad de Blaquier, partido de Florentino Ameghino, señalando que repudiaban “esta acción perversa y dañina que atentó contra la integridad de Germán”, por lo cual “solo esperamos que la justicia actúe de manera correcta en los plazos correspondientes”.

De todas formas cabe mencionar que Berdezagar habría retirado los cargos contra el vecino, a quien conocía. La causa fue caratulada como “lesiones leves y amenazas”. El agresor recuperó su libertad luego de declarar ante Fiscalía.

El hecho

El concejal de Juntos por el Cambio, Berdezagar, oriundo de Blaquier, fue herido con un arma blanca por un vecino del pueblo, con quien habría mantenido una discusión, por un hecho ocurrido hace varios años, de abuso a una menor de edad.

El hecho ocurrió durante un almuerzo, en un bar, donde se dio una fuerte discusión a partir de un episodio controversial de abuso sexual sucedido hace varios años en dicha localidad. La discusión terminó cuando el vecino, que ya fue identificado, terminó propinando puntazos con el arma blanca que dieron en la frente y cabeza del concejal.

Luego de ser atendido en la sala de primeros auxilios de la localidad y realizados los puntos de sutura necesarios, Berdezagar fue dado de alta y se encuentra en buen estado.

El caso está a cargo del ayudante fiscal subrogante, doctor Camaleonti, quien dispuso la declaración de testigos del hecho y la aprehensión de Azcuaga.

La causa penal finalmente quedó asentada en la UFI N° 1 del Departamento Judicial de Junín y fue caratulada como “Lesiones leves y amenazas”, expresa el comunicado.

Berdezagar

En contacto con Ameghino On Line, el concejal Germán Berdezagar dijo que se estaba reponiendo de las heridas recibidas el pasado miércoles, pero que no iba a presentar cargos contra el agresor.

“No voy a presentar ninguna denuncia contra la persona con la que tuve el percance”, afirmó.

“Ahora la Justicia nos citará a declarar a mí y a la otra persona, pero no voy a presentar cargos, por lo que creo que la causa no avanzará”.