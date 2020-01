El intendente suspendió los aumentos de sueldos de funcionarios por seis meses

El intendente de Ameghino, Calixto Tellechea, anunció que se tiene programada una reducción del sueldo de los funcionarios del Ejecutivo, ya que no recibirán aumentos por lo menos por seis meses. "Siempre hemos sido cuidadosos con las cuentas, pero este año debemos hacerlo aún más", comentó.

Ameghino fue uno de los distritos bonaerenses que aplicó el menor porcentaje de incrementos en las tasas al destacar que la suba que figura en la ordenanza fiscal impositiva fue de un 40% respecto al año anterior. “Es una forma de ayudar a cerrar los números y también de colaborar con quienes pagan las tasas. Mientras podamos manejarnos con este porcentaje, lo vamos a hacer. Es uno de los distritos que menos aumentó sus tasas", sostuvo Tellechea.

Sobre la obra pública, indicó que “lo más importante vendrá de la mano de Provincia y Nación”, aunque aclaró: "No me gustaría generar muchas expectativas en obras públicas para este 2020 porque va a ser de cuidarse mucho”.