Ratifican el rumbo económico

El Gobierno nacional ratificó el rumbo económico y no tiene planeado un cambio de discurso pese a la marcada crisis que atraviesa el país, que hizo trepar la pobreza al 52,9% y la indigencia al 18,1%, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "No tomamos decisiones en base a sensibilidades que nos quieren imponer", afirmó una fuente con despacho en Casa Rosada, al tiempo que deslizó que el gobierno libertario mantendrá su narrativa pese al agravamiento de la situación socioeconómica.

Las mismas fuentes tampoco vaticinaron un cambio de política con relación a la circunstancia que atraviesan los jubilados tras el veto presidencial a la ley de recomposición de haberes. "Esto es como un hospital de guerra, cuando llegan los heridos, hay que atender al más grave", explicaron en Casa de Gobierno, e indicaron que la prioridad del Ejecutivo son los niños, ya que el 66,1% de ese sector de la sociedad viven en la pobreza de acuerdo al INDEC.

En esta línea se había manifestado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó el recorte del gasto público del 30% registrado este año y afirmó que el Gobierno continuará con su agenda de "deep motosierra" en el Estado. "El Presidente Milei ya logró bajar el gasto un 30% este año y vamos a seguir en ese camino de recortes con la deep motosierra porque el compromiso del equilibrio fiscal no se negocia", subrayó.

Las voces oficialistas en favor fortalecer el núcleo del discurso libertario no son distintas a las del propio presidente Javier Milei, quien durante su paso por Wall Street dejó en claro que no está en los planes un cambio de rumbo, a pesar de que en las últimas semanas las encuestas registraron una caída en su imagen. "No estamos dispuestos a negociar bajo ningún punto de vista el equilibrio fiscal", enfatizó Milei.