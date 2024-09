Un homenaje reunió a los bandos en pugna en la UCR: ¿señal de unidad?

El Comité Provincia de la UCR fue convocado en la noche del martes para realizar un homenaje a Luis Mennucci, el recientemente fallecido dirigente de una larga y reconocida trayectoria en el partido centenario.

Esa actividad que se realizó en La Plata tuvo su particularidad: asistieron referentes de las dos listas que se presentaron para competir por la conducción bonaerense del radicalismo en la interna prevista para el 6 de octubre.

De un lado, Maximiliano Abad, actual titular del partido en la Provincia, y su candidato a sucederlo, Miguel Fernández. Del otro, dirigentes que integran la lista opositora que promueve a Pablo Domenichini, como el presidente de la Convención nacional, Gastón Manes, el diputado provincial Claudio Frangul y el histórico Juan Manuel Casella.

“El Colo Mennucci sigue presente en todos los que queremos una democracia con libertad e igualdad plenas”, dijo Abad. Los distintos oradores recordaron la labor militante del dirigente platense y su fuerte compromiso en defensa de los derechos humanos.

La foto con referentes de distintas líneas internas de la UCR disparó enseguida las versiones. ¿Puede haber unidad para evitar la interna bonaerense pese a que las listas fueron presentadas? Diversos dirigentes juran que no se habló del tema en los corrillos del homenaje, pero trascendió que se reabrieron los teléfonos y estaría dando vueltas una propuesta tendiente a desactivar la confrontación.

El sector de Abad estaría planteando quedarse con la presidencia del Comité para Miguel Fernández y repartir en forma equitativa el resto de los representantes del plenario. De los cuatro representantes al Comité Nacional, dos quedarían para cada sector.

Si bien habría otras cuestiones en juego, se añadiría un pronunciamiento público en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei, como prenda de unidad y coincidencia en un aspecto que hace mucho ruido en el radicalismo en especial por lo que acaba de suceder en la Cámara de Diputados con la fuga de legisladores en apoyo a la administración libertaria.

“Parece difícil, pero las charlas continúan”, dicen en el radicalismo. Las próximas horas, antes de la oficialización de las listas, serán determinantes.

Como viene informando este diario, la disputa se abrió en el radicalismo bonaerense, ya que la actual conducción liderada por Abad es desafiada por un armado que orientan Martín Lousteau y Facundo Manes.

Abad no puede ir por la reelección e impulsa al ex intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, que cuenta con el respaldo de la mayoría de los jefes comunales de la UCR. También, con el apoyo del ex intendente de San Isidro, Gustavo Posse y el núcleo interno que orienta el ex vicegobernador Daniel Salvador.

La lista que encabeza el diputado provincial y rector de la Universidad de Almirante Brown, Pablo Domenichini, tiene el empuje de Lousteau, Manes y de otros dirigentes históricos como Juan Manuel Casella y Federico Storani.

La disputa a nivel provincial abrió además internas en varios distritos. En unas 30 comunas los radicales deberán ir a internas y una de ellas es La Plata, donde competirán Pablo Nicoletti, del sector de Manes y Lousteau, contra el ex concejal Fernando Gando, del grupo de Abad. Nicoletti es el actual presidente de la Junta Central platense.

En medio de las versiones sobre intentos de unidad, son varios los intendentes del partido centenario que insisten en que sería deseable llegar a un acuerdo que evite la interna. Creen que, en este complejo contexto nacional, sería conveniente eludir la pelea por los cargos partidarios.