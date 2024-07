“Los parámetros de Pergamino en Seguridad son muy aceptables comparados con los de Junín o San Nicolás”

El intendente de Pergamino, Javier Martínez, dialogó con Democracia sobre la actualidad de la ciudad, las obras a ejecutar, los cambios en el gabinete que se aproximan y sobre la posibilidad latente de que la ciudad tenga tres parques industriales, dándole al distrito un perfil industrial cada vez más marcado.

-Impactó la cobrabilidad de las tasas municipales en este contexto de crisis?

-La cobrabilidad de las tasas ha bajado. No como escucho que se quejan otros colegas intendentes, pero han ido a una merma. Por lo cual, hay que hacer algunos rediseños, pero por ahora todo es sostenible y dentro de rangos esperables.

-¿Y cómo afecta esa situación a la prestación de servicios del municipio?

-La prolijidad de muchos años nos permite tener reserva y saber que brindamos servicios de manera eficiente, porque la gente lo valora y lo podemos solventar con un costo que es muy razonable para nosotros. Con lo cual, no pensamos mermar ningún servicio ni ninguna obra de las que tenemos dentro del Presupuesto. Vamos a seguir trabajando por la obra con la misma plenitud.

-Hay una tasa que genera muchos ingresos para el municipio que es la Tasa de Higiene. Aunque puede percibirse en algún sector industrial y comercial de la ciudad con cierto enojo por sus valores…

-No, no he sentido malestar por el costo por parte de las empresas, pero siempre les cuento a los vecinos que el municipio se sostiene con cinco tasas. Tres para los vecinos, que es la tasa del alumbrado, el agua y la cloaca, la higiene urbana, que es la recolección de residuos, tanto lo urbano como lo voluminoso. Y después el campo con la Red Vial y la industria, la tasa de servicios. Con esas cinco tasas nosotros damos 20 servicios. O sea que el costo está vinculado a una cantidad de servicios que brindamos.

-Si todo marcha bien, Pergamino iría rumbo a tener tres parques industriales. ¿Qué políticas tienen pensadas aplicar desde el Estado para nutrir todos esos lotes con nuevas empresas?

-Nuestras ordenanzas municipales son top en ese sentido, porque permiten a las empresas tener diez años de exención de la Tasa de Higiene y están prácticamente exentas en todas las tasas de Construcción y Planos. Todo eso que pudimos hacer desde el ámbito municipal para que las empresas que vengan a Pergamino tengan una exención, ya está hecho.

Entiendo que la ciudad, aparte de tener su atractivo para que lleguen nuevas empresas, tiene muchos condimentos para que quien viene a Pergamino tenga una buena calidad de vida; tenemos los instrumentos para hacerlo y, aparte de eso, le damos todos los beneficios posibles desde el punto de vista de tasas municipales. Pergamino tiene buenos colegios, clubes, espectáculos, espacios verdes, servicios y 15 barrios privados. Y comparado con ciudades vecinas como San Nicolás y Junín, nuestros parámetros de seguridad son muy aceptables.

-Hace un momento dijo que van a tratar de cumplir con todas las obras previstas dentro de este Presupuesto. ¿En quésituación está el polideportivo y la pista de atletismo?

-La pista se está licitando en estos próximos días. No creo que pasen más de 15 o 20 días; y el polideportivo se adjudicó una etapa en la semana que había quedado inconclusa, y en unos 30 días va a estar licitada.

Las dos obras van a continuar, la pista la vamos a concluir este año, va a quedar inaugurada, es una obra preciosa. Y el estadio calculo que para el año que viene lo vamos a tener.

-La última vez que habló en profundidad con diarionucleo.com adelantó que este año o el que viene iban a pavimentar la Avenida Pellegrini. ¿Finalmente cuándo se va a realizar esa obra?

-Va a ser este año, en pocos días quizás saldrá la licitación. Consideramos que es una obra importante, en la cual estamos contando con el aval de los vecinos, porque parte de la plusvalía que pagan esos barrios privados al municipio lo vamos a volcar en Pellegrini, que es un tramo importante pero que es necesario. Esa obra va a estar concluida a fin de año.