Avanza la exploración del subsuelo marino argentino

En poco tiempo más se conocerá si las tareas de exploración que se están realizando en el subsuelo marino en busca de petróleo a 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, tendrán resultado positivo. Es que un buque perforador con bandera de las Islas Marshall que está trabajando desde fines de abril último, partirá con las muestras que tomó que serán analizadas por una empresa noruega.

La nave perforó el suelo marítimo y obtuvo muestras para establecer si hay petróleo comercialmente extraíble bajo el mar argentino. Serán analizadas por la empresa estatal de Noruega Equinor, la principal productora de petróleo offshore del Mar del Norte, en sociedad con YPF y con la también internacional Shell.

El pozo explorado se llama Argerich I y es el primero realizado en aguas ultra profundas, a más de 1500 metros debajo del lecho marino. Es uno de los 14 bloques que el Estado Nacional adjudicó para que se busque petróleo y gas en el subsuelo marítimo.

“El proyecto exploratorio Argerich en el área CAN-100 explorará recursos recuperables por 1000 millones de barriles de petróleo equivalente. Este volumen es similar a las reservas totales certificadas de YPF en la actualidad (convencionales y no convencionales). El fluido principal esperado es petróleo”, dijo YPF en una presentación ante inversores. “La Cuenca Argentina Norte (CAN), donde actualmente está el buque perforador, es una cuenca espejo (desde el punto de vista geológico) de la Cuenca de Orange, en África. Como ambas cuencas sufrieron procesos similares de sedimentación y deposición de elementos orgánicos, las chances de que en CAN se hayan formado hidrocarburos aumentan”, dice un informe reciente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

“Hoy el corredor del Atlántico representa una zona con alto interés en la exploración de proyectos de gran escala con producción offshore, como es Brasil, Guyana y el Golfo de México. Recientemente hubo grandes descubrimientos del lado africano y hay directa relación con el margen atlántico argentino y uruguayo, generando alta expectativa. La compañía TotalEnergies descubrió el proyecto Venus y Shell, el proyecto Graff, dos descubrimientos gigantes en Namibia”, sostuvo por su parte YPF.

El interés internacional por la producción de petróleo en el mar argentino comenzó en 2019, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se licitaron bloques para exploración en tres cuencas.